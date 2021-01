Se dovete trovare una foto o un video su Whatsapp più velocemente, scoprite questo trucchetto facile che tutti utilizzano.

E’ capitato a tutti di ritrovarsi difronte allo schermo del cellullare a cercare nella chat di WhatApp una foto o un video per inviare ad amico, parente o al proprio consorte ma non riuscite a trovarla. O semplicemente cercate una foto che vi hanno inviato.

Capita a tutti ma certamente non si possono trascorrere diverse ore a cercare un video o foto nella chat visto che ormai il cellulare ha sostituito le macchine fotografiche e le videocamere, per non parlare della galleria che sarà strapiena di foto e video non sarà facile recuperare. Si perderà ancora più tempo a cercare quello che vi occorre se non ricordate chi vi ha inviato la foto o a chi l’avete inviato.

Ma certo non si può stare li a cercare per un tempo infinto quello che vi occorre. Noi di CheDonna.it siamo qui per suggerirvi un trucco facile e veloce per cercare le foto e video su WhatsApp.

Come trovare velocemente le foto o video su WhatsApp

La foto che volete inoltrare a qualcuno o avete necessità di scaricare una foto o video c’è un modo facile e veloce per farlo. Ecco come fare in pochissimo tempo, innanzitutto dovrete entrare necessariamente nella chat WhatApp della persona da cui si è ricevuta la foto.

Una volta entrati dovete cliccare in alto, dove c’è il nome della persona, si aprirà una pagina, noterete una barra con la scritta media, link e documenti. Cliccando su media si aprirà una pagina dove ci sono tutti i video e foto che avete inviato a questa persona o avete ricevuto. Non solo le foto e i video sono presenti in ordine temporale, quindi davvero semplice e veloce.

Sicuramente vi sarà di maggiore aiuto ricordarvi più o meno quando è stata inviata o ricevuta la foto. Ma questo trucchetto è molto più veloce rispetto al metodo che tutti utilizzano di scorrere nella chat a cercarla. Basti pensare che ormai si comunica tantissimo con i messaggi su WhatsApp che hanno sostituito i classici sms.

Avete visto come è facile cercare una foto o video dalla chat WhatsApp, senza stare li troppo tempo a cercare invano. Un altro trucchetto ma certo meno veloce è entrare direttamente in galleria che è divisa in diverse cartelle:

-fotocamera: dove troverete tutte le foto che avete scattate;

-video: che avete ricevuto o inviato;

-tutte le foto: dove c’è tutto le foto e video.

La suddivisone potrebbe variare dipende comunque dal sistema operativo che si utilizza. Anche in questo caso sono ordinate in modo cronologico.

Se invece dovete trovare dei documenti pdf, file ricevuti su WhatsApp, dovete sempre entrare nella chat della persona che ci ha inviato il documento, cliccate sul nome. Cliccando si aprirà una pagina dove ci sono media, documenti e link che avete inviato a questa persona o avete ricevuto. Adesso cliccate su documenti e troverete quello che vi occorre.

Il secondo metodo per ritrovare i file scambiati su WhatsApp è quello di entrare nella cartella “File” del cellulare o sulla cartella dedicata a WhatsApp.

Non solo, adesso si che potete velocizzare a cercare foto e video su WhatsApp con il trucchetto veloce invece di entrare nella galleria. Ma un piccolo suggerimento per evitare di “appesantire” troppo la memoria e non trovare subito quello che cercate, cestinate tutte le foto e i video inutili.