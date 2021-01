Tanya Roberts, scoppia il giallo sulla morte della bondgirl. L’ospedale: “E’ viva”

Tanya Roberts è morta davvero? Scoppia il giallo sulla morte dell’attrice. L’ospedale smentisce il suo decesso: “E’ viva”.

Giallo sulla morte di Tanya Roberts, l’attrice famosa per essere stata una bondgirl accanto a Roger Moore nel film ‘007 – Bersaglio mobile’ del 1985 e per essere stata la star della serie tv Charlie’s Angels.

L’annuncio della morte di Tanya Roberts è stato diffuso il 3 gennaio dopo che il suo agente avrebbe ricevuto la comunicazione dal marito. “Mentre le tenevo lamano nei suoi ultimi attimi ha aperto gli occhi”, recitava la nota che conteneva anche una dichiarazione del marito, Lance O’Brien. Poche ore fa, però, è arrivata la smentita.

Tanya Roberts Is Still Alive, Despite Her Rep Having Said She Was Dead https://t.co/9h8pPjTPO2

— TMZ (@TMZ) January 5, 2021