Simone e Gabriella, chi è la coppia di Primo Appuntamento 2021: età, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Simone e Gabriella è la quarta coppia della prima puntata della nuova edizione di Primo Appuntamento. Flavio Montrucchio che veste i panni del Cupido e di conduttore, accoglie Simone e Gabriella che cercano l’amore non avendo mai avuto una relazione.

Ma chi sono Simone e Gabriella? Quanti anni hanno? Cosa fanno nella vita? Quali sogni hanno? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di loro.

Chi sono Simone e Gabriella di Primo Appuntamento: età, carriera e vita privata

Simone ha 37 anni, viene da Frosinone, è laureato in Lettere Classiche e attualmente è disoccupato. Si definisce una persona sensibile e non è mai stato realmente impegnato non avendo mai realmente voglia di aprirsi ad altre persone.

“Sono una persona molto sensibile. Mi piace leggere e mi sono commosso quando ho letto Il piccolo principe. Sono single da sempre. Non ho mai avuto il coraggio di aprirmi ad altre persone, soprattutto ad una ragazza perchè c’era il timore di non piacere e so che che è un errore perchè si deve tentare. Vorrei trovare una persona con cui condividere tutto, anche le vittorie e le sconfitte. Mi piacciono molto i romanzi d’amore perchè ora sto cercando l’amore. Mi sarebbe piaciuto vivere una storia d’amore perchè a 37 anni sono ancora vergine”.

Gabriella ha 32 anni e anche lei non ha mai avuto una vera storia d’amore perchè dice di non piacere altri altri fisicamente. “Adoro leggere i romanzi d’amore e mi immedesimo nella parte. Una volta ho pianto per tre giorni per una storia. Sono single perchè non piaccio. Non so se sono io ad avere qualcosa che non va o sono gli altri. Spero di avere la possibilità di rifarmi e d’innamorarmi davvero”, sono invece le parole dette da Gabriella davanti alle telecamere di Primo Appuntamento che potrebbe essere galeotto e far scattare la scintilla tra i due.

Entrambi in cerca d’amore, riusciranno a realizzare il loro sogno d’innamorarsi avendo anche in comune la passione per la lettura.