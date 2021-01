Armando e Jenny, chi è la coppia di Primo Appuntamento 2021: età, carriera e tutto quello che c’è da sapere sui due protagonisti.

Armando e Jenny sono i protagonisti della prima puntata della quinta edizione di Primo Appuntamento, il programma in onda dal 5 gennaio, in prima serata su Real Time, condotto da Flavio Montrucchio che torna ad indossare la giacca rossa per trasformarsi in Cupido per i single che hanno scelto di mettersi in gioco cercando di trovare l’amore nel ristorante di Primo Appuntamento.

Armando e Jenny sono due single che sperano di potersi piacere ed eventualmente innamorare. Il loro sogno è riuscire a trovare una persona con cui costruire una storia, ma chi sono davvero Armando e Jenny? Quanti anni hanno? Di cosa si occupano? Andiamo a scoprire tutto.

Chi sono Armando e Jenny di Primo Appuntamento: età, lavoro e vita privata

Armando lavora come autista di autobus. Sa di essere un bel ragazzo, si piace e si definisce il sosia di Russell Crowe e Raoul Bova. Nonostante il suo fascino, non è ancora riuscito a trovare il grande amore. Alle spalle, infatti, ha un matrimonio finito per incompatibilità caratteriali. A quanto pare, infatti, tra Armando e la sua ex erano frequenti le discussioni.

Chi è, invece, Jenny con cui Armando s’incontrerà nel corso della prima puntata di Primo Appuntamento? Lei ha 31 anni, è bellissima, è di Lecce e lavora come massaggiatrice. E’ una ragazza solare, con tanta voglia di divertirsi e una grande passione: il burlesque a cui dedica il suo tempo libero esibendosi anche in pubblico.

“Quando lavoro c’è qualcuna che si ferma e mi dice: ‘complimenti, hai degli occhi belli”, ha detto Armando alle telecamere di Primo Appuntamento. “Mi lascio corteggiare perchè mi piace essere corteggiato. E’ il mio sguardo che colpisce le donne“, ha aggiunto. “Ci sono donne che ti fanno solo i complimenti e altre donne che vorrebbero andare oltre il complimento”, ha concluso. “Mia moglie si fidava di me. Prendeva sempre il mio telefono, ma io con lei ero un libro aperto”.

E sulla donna che le piace ha aggiunto: “Una dolce carina, semplice e sexy”, ha concluso.