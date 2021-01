Hai notato la presenza di un nuovo cashback di stato che scade il 30 Giugno 2021? In realtà non è l’unico. Scopri il perché.

Hai notato anche tu la presenza di un secondo rettangolino blu con la scritta “cashback” dopo aver visualizzato quanti soldi hai totalizzato nel mese di Dicembre?

Ebbene sì esiste questa nuova possibilità per tutti i cittadini italiani e proprio a tal proposito ne avevamo parlato appena 24 ore fa quando abbiamo illustrato appunto il meccanismo del “cashback 2021”.

Ma non c’è solo questo da sapere, infatti questo meccanismo fa parte di un ingranaggio più grande organizzato dal Governo Conte ed è il motivo per cui vediamo molteplici rettangolini azzurri all’interno dell’applicazione.

Perché vedi più cashback nell’applicazione “Io”?

Dopo la prima fase che si è chiusa il 31 dicembre, come abbiamo detto ieri, ce ne sono altre tre di cui una è appunto già attiva. Proprio a tal proposito bisogna infatti premettere che stiamo parlando di tre fasi della durata di sei mesi ciascuna.

La prima, come precedentemente riportato, è dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 mentre la seconda fase del 2021 (che corrisponde alla terza fase del cashback) è dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ed infine l’ultima fase sarà dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

A questo punto è necessario chiedersi come mai sia già comparso un nuovo cashback nel nostro cellulare senza che noi abbiamo avviato alcuna procedura precedentemente. Ebbene sì, il motivo è semplice; l’iscrizione a questa nuova fase del cashback è automatica.

Ognuno di noi sarà rimasto almeno un po’ sbalordito dalla presenza di questo nuovo quadratino azzurro all’interno dell’applicazione senza considerare che c’è un motivo più che valido.

Il Governo per evitare di farci rifare tutte le procedure da capo e con lo scopo di evitare ulteriori problemi per noi cittadini ha deciso per il rinnovo automatico sulla piattaforma.

Ogni rimborso avverrà entro 60 giorni dal termine del periodo di cashback in ogni sua singola fase.

E se invece non ti sei ancora iscritto come funzionerà la nuova adesione?

Nel caso in cui la tua iscrizione non sia avvenuta già nel periodo di Dicembre 2020, così come illustrato precedentemente, per partecipare al programma (sempre se hai compiuto i 18 anni e risiedi in Italia) ci sono alcuni semplici passaggi da seguire:

Innanzitutto devi effettuare l’accesso al servizio tramite l’applicazione “Io” (il tutto ovviamente dopo aver scaricato e installato l’applicazione sul tuo smartphone o tablet compatibile).

(il tutto ovviamente dopo aver scaricato e installato l’applicazione sul tuo smartphone o tablet compatibile). Al momento della tua adesione serve fornire in primis il tuo Codice Fiscale , devi poi inserire ogni metodo di pagamento che utilizzerai ai fini del programma di cashback ed in seguito fornire il codice IBAN che hai intestato per l’erogazione dei rimborsi tramite bonifico.

, devi programma di cashback ed fornire Puoi registrarti al Programma Cashback anche tramite la tua banca, l’ufficio postale o gli altri soggetti che emettono carte e app di pagamento, i quali hanno fornito un sistema per aderire all’iniziativa anche tramite i propri canali (ad esempio, attraverso app, siti di e-banking, servizi dedicati presso sportelli fisici, ecc .)

Nel caso in cui ti sia utile puoi consultare anche la lista ufficiale di tutti gli enti convenzionati.

Seguiranno aggiornamenti.