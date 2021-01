Giorgio Cantarini, com’è diventato e e cosa fa oggi il bimbo de La vita è bella

Giorgio Cantarini, ecco com’è diventato, quanti anni ha e cosa fa oggi il bambino de La vita è bella di Roberto Benigni.

Giorgio Cantarini è il nome del bambino che ha, nel film “La vita è bella” interpretava il figlio di Roberto Benigni. All’epoca aveva solo cinque anni e con le sue espressioni di stupore, la sua bravura, conquistò non solo il pubblico italiano, ma anche quello di tutto il mondo che riconobbe nel film di Benigni uno dei migliori film degli ultimi anni.

Dall’anno in cui La vita è bella arrivò nelle sale cinematografiche sono passati 23 anni. Oggi, Giorgio è un giovane uomo che sta cercando di realizzare tutti i suoi sogni, ma quanti anni ha oggi Giorgio? Cosa fa nella vita? Andiamo a scoprire tutto.

Giorgio Cantarini: età, altezza, carriera e vita privata

Nome: Giorgio Cantarini

Età: 28 anni

Data di nascita: 12/04/1992

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Attore

Luogo di nascita: Orvieto

Altezza: 177 cm

Peso: 73 kg

Profilo Social: Instagram

Giorgio Cantarini è nato ad Orvieto il 12 aprile 1992 e quando fu scelto per interpretare il piccolo Giosuè nel film “La vita è bella” aveva solo 5 anni. È fratello di Lorenzo Cantarini, cantante e chitarrista della band Dear Jack. Dopo l’esperienza sul set con Roberto Benigni, nel 2000, fu scelto per interpretare il figlio di Massimo Decimo Meridio nel colossal Il gladiatore.

Nel 2015 è protagonista di AUS – Adotta uno studente, la prima webserie prodotta dalla Rai. La passione per la recitazione è arrivata dopo il liceo.

“Fino ai diciotto, volevo diventare calciatore, il cinema era qualcosa che mi era piaciuto, però poteva anche finire lì – ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera qualche tempo fa -. Poi, dopo il liceo, su consiglio di Benigni, col quale sono sempre rimasto in contatto e che ancora mi invita alle prime o a prendere un gelato, ho tentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Mi hanno preso e mi sono diplomato nel 2014″.

Oggi vive a New York dove si è trasferito insieme alla fidanzata Marial Bajma-Riva. Parlando della sua storia d’amore, ha detto: “Ero un piccolo, innocente, dongiovanni. Ora, apprezzo le relazioni importanti. Con Marial sto da cinque anni e ho sperimentato anche scrittura e regia, girando due corti, “La regina dei salotti” e un piccolo fantasy a budget zero, mentre eravamo in vacanza in Grecia”.