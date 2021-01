Quanti di voi si ricordano di Sarah Michelle Gellar, la famosissima Buffy Ammazzavampiri? Com’è oggi?

Le serie televisive anni Novanta hanno segnato l’infanzia di moltissimi di noi rimanendo impresse nei nostri cuori e nelle nostre menti. Sicuramente tutti ricordiamo la serie TV fantasy, Buffy L’Ammazzavampiri, prodotta dal 1997 al 2003 per opera di Joss Whedon, autore anche di un film che porta lo stesso nome della serie.

Alcuni attori della serie TV sono volti più o meno noti che rimangono, in gran parte, legati alla serie stessa: Sarah Michelle Gellar, Allyson Hanningan, Nicholas Brendon e tanti altri. Proprio per la fama accumulata e dall’interesse che il pubblico ha sviluppato nei confronti dei personaggi e degli attori sorge spontanea una domanda molto comune: che fine ha fatto la protagonista, l’attrice che interpreta Buffy Summers?

Indubbiamente Sarah Michelle Gellar, la star della serie cult di fine anni ’90 ormai è cresciuta. Ma tutti ricordiamo Buffy, la serie televisiva statunitense horror-action.

Sarah, dopo la conclusione della serie, ha recitato in The Grudge del 2004, The ringer (2011-2012) e The crazy ones (2013-2014).

Con Buffy l’ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar ha avuto l’apice della notorietà ed ha inaugurato un’intera cultura pop della televisione e dei film sui vampiri e altre creature mitiche.

Ma che fine ha fatto l’attrice di Buffy e di Scooby-Doo?

Sarah Michelle Gellar oggi

Sarah Michelle Gellar oggi ha 43 anni ed ha sposato Freddie Prinze Jr. nel 2002 e poi i due hanno interpretato la coppia di Daphne e Fred nella saga di Scooby-Doo.

Prinze e Gellar hanno due figli insieme. Charlotte ha appena compiuto dieci anni e Rocky ne ha recentemente compiuti 7. Hanno festeggiato i due grandi compleanni al The Adventure Dome dove i bambini hanno vinto un enorme mucchio di peluche.

La Gellar è anche una grande appassionata di cucina, difatti ha anche scritto un libro. Uscito nel 2017 il volume è intitolato Stirring Up Fun with Food per condividere varie ricette per bambini per incoraggiare gli altri a essere coinvolti con i loro bambini in cucina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Michelle (@sarahmgellar)



È in programma un suo ritorno in TV con lo spettacolo Other People’s Houses, basato sul libro di Abbi Waxman.