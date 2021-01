Chi è questa bimba bionda? Oggi è una famosa conduttrice TV By Federica D'Amico -

Riuscireste a riconoscere questa bella bimba bionda? Oggi è una conduttrice TV molto apprezzata…sopratutto nel campo culinario.

Capelli biondi e sguardo vispo non in obbiettivo. Una bella bimba bionda immortalata in una foto di qualche anno fa, in bianco e nero.

Nata a Legnano, 6 dicembre 1962 è del segno del sagittario. Frequenta il liceo classico e ottiene poi una laurea in giurisprudenza. Decide quindi di intraprendere la carriera di giornalista: come professionista inizia nell’emittente tv milanese Telereporter dove conduce programmi e giochi pomeridiani per ragazzi.

L’abbiamo imparata a conoscere quindi negli anni Ottanta. Poi a partire dal 1989 al 1995 conduce Dribbling su Rai2, per citare alcuni dei suoi programmi più noti: La Domenica Sportiva, presenta da Parigi Occhio al mondiale (per i mondiali di calcio 1998), Unomattina per la stagione televisiva 1998-1999. Nella stessa stagione fa parte del cast della Domenica In condotta da Fabrizio Frizzi.

Nella stagione 1999-2000 è passata brevemente a Mediaset, dove ha condotto lo speciale Ma quanto costa? su Rete 4, la striscia quotidiana Telegatti story, nata per celebrare le migliori edizioni dei Telegatti, e A tu per tu su Canale 5 con Maria Teresa Ruta.

Insomma ne ha fatta di strada questa bella bimba bionda. Oggi la piccola è una famosa conduttrice televisiva, volto di tanti programmi di successo. dopo tutti questi indizi avete capito di chi si tratta?

Ecco chi è questa bella bimba bionda

Stiamo parlando di niente poco di meno che Antonella Clerici! Lo avevate già capito.

A febbraio 2020 è stata co-conduttrice della 4ª serata del 70º festival di Sanremo, condotto da Amadeus. E dal 28 settembre 2020 la vediamo impegnata su Rai1 alla conduzione il nuovo programma È sempre mezzogiorno. Indubbiamente i molti la ricorderanno alla conduzione della Prova del Cuoco.

Inoltre quest’anno l’abbiamo vista impegnata a condurre il nuovo programma, intitolato The Voice Senior, uno spin-off di The Voice of Italy.