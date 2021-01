Paolo Cerullo, fidanzato Miriam Leone: nessun matrimonio in arrivo

Paolo Cerullo è il fidanzato di Miriam Leone: l’attrice, super riservata, protegge la storia d’amore e smentisce il matrimonio.

Paolo Cerullo è il fidanzato di Miriam Leone, la splendida attrice siciliana che, dopo aver vinto Miss Italia nel 2008, con tanto studio e lavoro, è diventata una delle attrici più apprezzate e amate sia dal pubblico che dalla critica.

Di Paolo si sa pochissimo. Miriam Leone, infatti, è molto riservata e, pur essendo molto presente sui social, pubblica solo foto in cui appare da sola nella sua vita quotidiana o sul set. A luglio 2020, però, la coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi durante una breve vacanza sul Lago di Como.

Paolo Cerullo, chi è il fidanzato di Miriam Leone

Imprenditore e musicista, esattamente come Miriam Leone, anche Paolo Cerullo è molto riservato. Tuttavia, è riuscito a fare breccia nel cuore di una delle donne italiane più belle di sempre. Al suo fianco, Miriam avrebbe così ritrovato la serenità e la felicità dopo aver sofferto tanto per amore.

“Ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l’amore – aveva raccontato l’attrice a Vanity Fair -. L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere. Nel mio frigo non manca mai un limone da buttare. Nasce giallo, diventa verde, poi fa la muffa. La vita da single, signori, è così. Le zie però, il corredo di nozze tutto ricamato a mano, stupendo, lo hanno messo coscienziosamente da parte. Un giorno, dicono, me lo daranno: ma solo se mi sposo. Non demordono, loro”.

Oggi, però, qualcosa è cambiato nella sua vita anche se, per il momento, all’orizzonte, non pare esserci il matrimonio come invece si vocifereva dopo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi.

“Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi… Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”, ha scritto la Leone sui social smentendo tale indiscrezione e pubblicando una foto in cui mostrava la mano priva di anello. Anche senza fiori d’arancio, però, l’attrice sfoggia un sorriso frutto dell’amore e della serenità.