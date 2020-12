Vuoi tentare la fortuna vincendo una delle estrazioni e diventare finalmente ricco? Sabrina Salerno potrebbe fare a caso tuo.

Ogni giorno c’è chi tenta la fortuna e magari vorrebbe ottenere un bacio dalla Dea bendata che possa finalmente renderci ricchi e farci vivere quel resto della nostra vita nel sogno che pensiamo di meritare.

Una vacanza a New York, un mese fra fantastiche crociere solcando il mare e viaggi in tutta Europa, macchine di lusso a più non posso e milioni in banca sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte cercando di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

Ma dove trovare questi numeri da giocare? C’è chi li cerca nella smorfia napoletana, chi invece si basa su ciò che ha sognato giorni precedenti o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che lo circonda.

Non è però mai semplice cercare l’ispirazione giusta e poter giocare i numeri che ci sono capitati con sicurezza della vittoria. La dea bendata non dà mai la certezza della vittoria, il rischio c’è sempre.

E se invece fosse la stupenda iconica Sabrina Salerno a fornirci i numeri?

I numeri vincenti di Sabrina Salerno. E se fosse lei la dea bendata che aspettavi?

Oggi i numeri ce li offre proprio la bellissima e simpaticissima Sabrina Salerno. Infatti, facendo alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la cantante, presentatrice e showgirl, vediamo che:

Nome: Sabrina Salerno

Sabrina Salerno Data di nascita: 15 marzo 1968

15 marzo 1968 Età: 52 anni

52 anni Segno zodiacale: Pesci

Pesci Professione: Cantante, Showgirl

Cantante, Showgirl Titolo di studio: Diploma

Diploma Luogo di nascita: Genova

Genova Altezza: 173 cm

173 cm Peso: 65 kg

65 kg Follower su Instagram: 708 mila

Sulla base di questi calcoli e sulle forme e le caratteristiche della bellissima icona storica della tv italiana Sabrina Salerno vediamo che i numeri fortunati sono:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri della splendida show girl)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri della splendida show girl) 3 (marzo è il terzo mese dell’anno ed è il mese in cui è nata la famosissima cantante)

(marzo è il terzo mese dell’anno ed è il mese in cui è nata la famosissima cantante) 7 (la prima cifra del numero di follower su Instagram)

(la prima cifra del numero di follower su Instagram) 8 (l’ultima cifra del numero di follower su Instagram della bellissima e simpaticissima Sabrina Salerno)

(l’ultima cifra del numero di follower su Instagram della bellissima e simpaticissima Sabrina Salerno) 15 (il giorno in cui è nata è proprio il quindici di marzo)

(il giorno in cui è nata è proprio il quindici di marzo) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita della fantastica presentatrice e cantante)

(le prime due cifre dell’anno di nascita della fantastica presentatrice e cantante) 52 (gli anni di età della bellissima conduttrice televisiva)

(gli anni di età della bellissima conduttrice televisiva) 65 (il peso)

(il peso) 68 (le ultime due cifre dell’anno di nascita della splendida show girl)

(le ultime due cifre dell’anno di nascita della splendida show girl) 73 (i centimetri di altezza oltre al metro della meravigliosa cantante)

I numeri fortunati della bellissima Sabrina Salerno e che sono giocabili sono:

1 – 3 – 7 – 8 – 15 – 19 – 52 – 65 – 68 – 73

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono i numeri ritardatari, che da molte settimane non vengono estratti, per il gioco giornaliero del Million Day:

18-41-22-48-36-14-44-54-40-17-16