La tradizione vuole che la notte di Capodanno si indossino delle mutande rosse e questo sia per l’uomo che per lo donna e questo come buon auspicio per l’anno nuovo. Ma ecco perché non dovresti comprarle mai più!

Uno dei ‘must have’ della notte di Capodanno assieme alle lenticchie con il cotechino sono le mutande rosse. Un capo di intimo dal colore scarlatto che per tradizione dovrebbe essere indossato soltanto la notte di San Silvestro per essere gettato via il giorno dopo.

Una tradizione che vanta radici antiche e diverse tra loro molto affascinanti. Scopriamo da dove nasce questa tradizione e soprattutto perché non dovresti mai comprare le mutante rosse! Scopri perché anche le lenticchie portano fortuna.

Mutante rosse a Capodanno: le radici della tradizione

Indossare mutande rosse a Capodanno è una tradizione popolare che da sempre viene portata avanti non solo nel nostro paese ma in diverse parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti dove ‘il vezzo’ è particolarmente amato.

Si narra che questo simbolo di fortuna possa avere due diverse radici, una che ha origine in Cina dove il rosso è considerato il colore della fortuna e nella tradizione popolare cinese, questo colore veniva utilizzato per scacciare il Niàn, una figura della mitologia, una sorta di mostro che mangia gli uomini che comparirebbe proprio durante la notte di Capodanno.

Indossare mutande rosse a Capodanno però, potrebbe vantare origini da una consuetudine dell’antica Roma dove ai tempi di Ottaviano Augusto, durante il Capodanno romano, uomini e donne indossavano qualcosa di rosso in simbolo di ricchezza, fertilità e fortuna per l’anno a venire.

Mutante rosse a Capodanno: ecco perché non dovresti mai comprarle

Se la tradizione popolare vuole che la notte di Capodanno si indossino mutande rosse come porta fortuna per l’anno nuovo e che si cestinino il giorno dopo, vuole altrettanto che le mutande siano un regalo e non un acquisto personale. Le mutande per portare fortuna debbono essere regalate, altrimenti sempre secondo tradizione attirerebbero la cattiva sorte!

Cosa aspettate! Fatevi regalare delle mutande rosse e regalatele alla persone che amate! Buon anno a tutti voi.