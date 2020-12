In attesa della riapertura dei musei, abbiamo l’opportunità di visitarli da casa, scopri i tour migliori virtuali, da fare seduti comodamente sul divano, con tutta la famiglia.

È possibile immergersi nell’ampio mondo dell’arte e visitare gli spazi e le opere dei musei in modalità virtuale, vi basta munirvi di uno smartphone, di un tablet, di un pc per immergervi nella bellezza dell’arte comodamente da casa vostra.

Inizia i tour virtuali in giro per i musei!

Iniziamo con una lista imperdibile dei musei che meritano almeno una delle tue visite virtuali.

Troviamo al primo posto la Cappella Sistina e i Musei Vaticani, hanno aperto le porte a tutti i visitatori virtuali offrendo addirittura ben otto percorsi: sul sito del museo infatti è possibile fare un tour completo, della meravigliosa cappella Sistina, uno dei tesori artistici più antichi e preziosi del Vaticano. Potrete passare per le stanze di Raffaello, visitare gli appartamenti papali ricchi di affreschi, ed esplorare le collezioni più importanti come ad esempio il museo Pio Clementino, con tutte le sue innumerevoli sculture greche e romane, il museo Chiaramonti e il Braccio Nuovo.

Link: museivaticani.va

Passiamo ora alla città di Torino con il suo sontuoso un Museo Egizio, il secondo museo di arte egizia più importante al mondo. Questo museo virtuale vi darà la possibilità di accedere al database della collezione online. Potrete navigare perlustrando ogni reperto all’interno, sbirciare la riproduzione in 3D e lasciarvi travolgere dalla collezione archeologica egizia cullandovi in questo patrimonio virtuale d’oltre tempo.

Link: museoegizio.it

Come non citare la Galleria degli Uffizi di Firenze. Anche qui potete assistere e partecipare direttamente ad un tour guidato a 360° passando attraverso le sale del museo e osservando con stupore tutti i capolavori, questo tour vi proporrà moltissimi diversi percorsi tematici ed inoltre la facoltà di muoversi tra le sale ammirando le immagini ad altissima definizione.

Link: uffizzi.it

Citandone soltanto alcuni vi lasciamo di seguito la lista completa e il link per accedere direttamente ai vostri personalissimi per corsi d’arte. Buon inizio avventura a tutti!

Lo spazio al museo virtuale dei bambini

Uno dei beni più preziosi del nostro paese è sicuramente l’arte, con i suoi musei, i luoghi magici, le opere d’arte preziosa e tutti reperti, rendiamo anche i bimbi protagonisti di viaggi virtuali nel mondo dell’arte, ecco i musei italiani che ci mettono a disposizione dei percorsi ideali anche per i più piccoli di casa.

MART – il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto

Anche il MART, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, propone degli smart tour.

Grazie al programma Martmuseumbot potrete esplorare il museo da casa con Messenger e Telegram, e della skill del Mart su Alexa, no storytelling con curiosità storiche e artistiche sui capolavori delle Collezioni e i documenti custoditi nell’Archivio del ‘900.

Inoltre per i più piccini è possibile richiedere e ricevere a casa propria il kit di cultura a domicilio.

Il Museo Egizio

IIl Museo Egizio non si ferma e continua a fare ricerca, anche a porte chiuse, e a divulgare un patrimonio che appartiene all’umanità: lo faremo attraverso tanti contenuti, adatti ai curiosi così come agli esperti, ai più grandi e ai bambini, per rimanere in dialogo con il nostro pubblico e con la comunità scientifica.

“L’antico Egitto fai da te”: video tutorial e mini laboratori per costruire manufatti come facevano gli antichi Egizi. QUI la playlist di Youtube

“La Stelevisione”: piccoli giornalisti intervistano gli egittologi del Museo. Per vedere i video clicca QUI.

“Le Storie disegnate” : acquarelli e pennello tracciano le linee per il racconto dei miti più famosi dell’antico Egitto. Per vedere i video clicca QUI

“Storie Egizie della sera”: progetto a cura dello Spazio ZeroSei Egizio, propone un appuntamento sulla piattaforma Zoom ogni venerdì, sabato e domenica alle ore 20:30 per leggere insieme storie ispirate ai miti e alle leggende dell’antico Egitto. Maggiori informazioni QUI

Per seguire tutte le attività, iscrivetevi al canale Youtube del Museo.

