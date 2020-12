Il salame di panettone è un dolce al cioccolato che ti stupirà, senza cottura, veloce e squisito, scopriamo insieme la ricetta.

Non sai come riciclare gli avanzi di panettone di Natale? Ecco la soluzione: il salame di cioccolato.in questo caso potrai usare al posto dei biscotti il panettone e il pandoro sbriciolati, uniti con la polvere di cacao amaro, il latte, il burro fuso, dopo poco tempo darai vita ad un salame di cioccolato fatto di panettone o pandoro, super prelibato, pronto per essere tagliato a fette e gustato con tutta la famiglia.

La ricetta del salame di panettone al cioccolato

La ricetta inoltre non prevede l’aggiunta di uova, bisogna soltanto sostituire gli ingredienti secchi, che in questo caso sono i biscotti con gli avanzi di panettone che sicuramente sarà rimasto nella carta tra i tanti vari dolci delle festività natalizie.

A seconda dei gusti potete anche sostituire la parte liquida del latte con un liquore. Un dolce fresco, morbido, dal profumo unico, un dessert ideale per trascorrere le festività natalizie in bellezza, accanto ad una tisana o una cioccolata calda e servito con altre creme che preferite spalmate in superficie. Si può tranquillamente preparare in anticipo, conservarlo in frigorifero e tagliarlo sul momento.

Questo dolce richiede una preparazione di soli 10 minuti, non si cuoce e in un lampo porterete a tavola un tripudio di sapori e golosità.

Le dosi degli ingredienti si riferiscono a 6 porzioni.

Ingredienti

Per questa ricetta avrete bisogno di almeno 200 g di panettone oppure se preferite potete mischiare in 200 g i panettoni e pandoro, 100 g di burro, 100 g di zucchero, 50 g di cacao amaro in polvere, due o tre cucchiai di latte oppure un liquore a scelta tipo rum, e zucchero a velo per guarnire poi il tutto.

Preparazione

Si inizia sbriciolando in una ciotola grossolanamente il panettone o tagliandola pezzettini, si aggiunge poi il cacao e lo zucchero, si mescola tutto senza però schiacciare i pezzi di panettone.

Aggiungete poi il burro fuso, e mi scolate energicamente, fino ad ottenere un composto molto morbido, aggiungere se serve anche il latte o il cuore per dare alcun posto una consistenza ancora più soffice, a questo punto potete modellare come la forma della tradizionale salame, aiutatevi con della carta forno. Non perdere anche il nostro salame al cioccolato senza burro, latte e uova!

Sigillatela poi all’estremità chiudendo la caramella e riponete il tutto insicuri fermo per almeno un paio d’ore oppure nel freezer per circa mezz’ora. Una volta che il salame di cioccolato al panettone si sarà rassodato potete servirlo, spolverarlo di zucchero a velo, tagliarlo e offrirlo a tutti i commensali.