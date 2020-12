Barbara d’Urso rifatta? La foto del prima e del dopo della conduttrice

Barbara d’Urso si è rifatta? Ecco le foto del prima, quando non era ancora famosa, e del dopo della conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Barbara d’Urso è una delle conduttrice più amate, e al tempo stesso più chiacchierate, del piccolo schermo degli italiani. Oltre per la sua professionalità, che piaccia o meno ha delle doti innegabili a livello lavorativo, in pochi possano vantare i tempi televisivi che possiede lei, anche per la sua bellezza.

In molti però, sospettano che oltre ad un uso un po’ eccessivo delle luci, la bella conduttrice partenopea per restare così bella negli anni abbia ricorso a qualche aiuto del chirurgo, ma sarà realmente così o sono soltanto le male lingue che parlano? Ecco le foto del prima e del dopo della conduttrice. Soltanto così sarà possibile capire se Barbara d’Urso si è rifatta o meno.

Barbara d’Urso com’era prima e com’è oggi – LA FOTO

Barbara d’Urso, è bene precisare, ha sempre smentito di essere ricorda al chirurgo e non vediamo il motivo per cui non dovremmo credere alle sue parole. Certo, sembra quasi superfluo da specificare, ma qualora avesse realmente deciso di ritoccare qualche parte del suo corpo non ci sarebbe assolutamente di male. In quanto questo pezzo è stato scritto soltanto per soddisfare la curiosità del popolo della rete e non di certo per sindacare sulle scelte personali di qualcuno.

Confrontando queste due foto della conduttrice, che di recente è rimasta senza parole a Pomeriggio 5, sembra praticamente la stessa di tanti anni fa, anche se il seno appare leggermente più formoso rispetto a quando era piccola. Barbara però ha sempre smentito di essersi rifatta, anche se in molti non si spiegano come mai appaia più voluminoso di prima.

Ricordiamo però che la d’Urso ha avuto ben 2 gravidanze ed è possibile che con l’allattamento sia aumentato rispetto a quando era poco più di una ragazzina, cosa molto comune a tantissime altre donne.

E volevo ringraziarvi tanto anche per l ultima puntata di stagione di Domenicalive..❤️punte di duemilionottocentomila spettatori!!!vi amooooo ❤️e torniamo il 10 gennaio😜 #colcuore❤️ pic.twitter.com/zAsggVd4Rk — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 14, 2020

Barbara d’Urso è una bellezza naturale o almeno così sembrerebbe essere.