Pandoro avanzato? Ecco cosa puoi creare per un dolce goloso, ricco, antispreco: il pandoromisù!

Puoi creare un dolce di Natale facilissimo e superveloce, ti basta abbinare gli avanzi di pandoro con la crema prelibata del tiramisù e il gioco è fatto, otterrai un dolce e cremoso, soffici che non dovrai fare altro che portarlo a tavola, farai una figura da grande chef!

La ricetta golosa e antispreco del pandoromisù

Questa è una ricetta semplicissima nella quale sostituirai i classici savoiardi da tiramisù con il pandoro. Bagnato con il caffè avrà un gusto unico, impreziosito dalla crema al mascarpone e ricoperto dalla polvere di cacao amaro, una prelibatezza per tutti i commensali.

È un dessert dolce per le feste, un dolce velocissimo e coccoloso quando non sai che fare con il pandoro avanzato, restano sempre quei pezzetti che poi si rinseccoliscono escono e finiscono per essere buttati, in questo modo nessun membro della famiglia rinuncerà ad assaggiare un dolce così creativo e buono.

In soli 25 minuti servirai un dolce super, morbidissimo e golosissimo.

Ingredienti

Per prepararlo avrai bisogno semplicemente di pezzi di pandoro che equivalgano almeno a due fette di pandoro belle grandi, 350 g di mascarpone, due uova, lo zucchero è facoltativo ma se preferisci un sapore dolce più deciso puoi aggiungerne 70 g, una tazza di caffè, il cacao amaro in polvere quanto basta.

Preparazione

Iniziamo con la preparazione, prendi il pandoro e distribuisci i pezzi o le fitte sulla base che comporrà il tuo primo strato di pandoro al tiramisù. Dopodiché dividi i tuorli dagli albumi e inizia a montare gli albumi con le fruste elettriche fino ad ottenere a neve. In un’altra ciotola invece lavora i tuorli con lo zucchero e monta anch’essi. Unisci ora i tuorli con lo zucchero e il mascarpone e lavora ancora con le fruste elettriche per rendere la crema al mascarpone compatta e soffice.

Unisci ora gli albumi e mescola con movimenti leggeri. Sistema quindi dei bicchieri in vetro, dei barattoli in vetro se preferisci, oppure dei piattini nei quali metterai appunto un primo strato di quadrettoni o pezzi di pandoro che avrai bagnato precedentemente con il caffè, aggiungerai poi il secondo strato con la crema di mascarpone, ancora pandoro, ancora mascarpone e così via.

Per rendere un vero tiramisù non puoi che ultimare questo dolce così coccoloso spolverando abbondante cacao amaro in polvere, il dolce di Natale è servito!