160 italiani nel Regno Unito sono riusciti a far ritorno in Italia nonostante la variante inglese preoccupi le coscienze di molti.

La variante inglese del COVID-19 non preclude il ritorno a casa per molti. Gli italiani a Londra sono pronti a tornare nel nostro Paese. Nella giornata di ieri un aereo è partito dall’aeroporto di Heathrow con a bordo 160 passeggeri rientrati in Italia. Questo è quanto previsto dall’ordinanza del Ministro Di Maio e De Micheli. Operazione congiunta fra Esteri e Trasporti per consentire a coloro che vivono stabilmente all’estero di poter riabbracciare le proprie famiglie durante le feste.

Resta, tuttavia, massima l’allerta con il Regno Unito: la situazione è tenuta sotto controllo. Le incognite della variante inglese del Coronavirus sono al vaglio, mentre il prossimo 27 dicembre le prime dosi di vaccino – direttamente dalla Pfizer – arriveranno nella Capitale per poi essere smistate nel resto d’Italia. Intanto per chi rientrerà nel nostro Paese è previsto un tampone rapido già in aeroporto, seguito da 14 giorni di quarantena.

Regno Unito, gli italiani a Londra tornano a casa: le procedure dopo l’arrivo

Le precauzioni restano invariate per non incappare in rischi inutili: rafforzati anche i controlli per le strade. Fondamentale rispettare le direttive dei Decreti Natale, forti sanzioni pecuniarie per i trasgressori: da 500 a 1000 euro di multa. È possibile andare a trovare i parenti più prossimi almeno una volta al giorno: massimo due persone alla volta (persone con disabilità e minori di 14 anni sono esclusi dal conteggio).

Negli aeroporti e per le strade l’attenzione resta alta, permane il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 del mattino, per quanto riguarda festivi e pre-festivi. Nei prossimi giorni, invece, torneranno le classiche segnalazioni semaforiche: dal 27 fino al 30 si riproporranno le norme vigenti prima dell’ultimo aggiornamento legislativo.

La stretta tornerà ad esserci per Capodanno e l’Epifania, in mezzo la Notte di San Silvestro: vero banco di prova non solo negli impianti aeroportuali, dove comunque inizia a vedersi un barlume di normalità. Almeno per coloro che avevano l’esigenza di riabbracciare i propri affetti: necessità, virtù e responsabilità. I tre precetti di queste feste, in ogni ambito e in ciascuna situazione. Variabili permettendo.