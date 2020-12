Giovanna Civitillo, dedica strappalacrime ad Amadeus per Natale

Giovanna Civitillo sorprende il marito Amadeus facendogli una bellissima dedica per Natale 2020: “Sei il mio regalo più grande”.

Giovanna Civitillo si lascia andare ad una bellissima dedica d’amore per il marito Amadeus. Dopo averlo conosciuto quando lavorava all’Eredità, dopo essersi innamorata di lui, Giovanna non si è più separata da Amadeus con cui l’amore è cresciuto sempre di più.

Per il Natale 2020, particolare ed intimo per tutti, su Instagram, Giovanna ha pubblicato la foto che vedete qui sopra scrivendo delle dolcissime parole d’amore per il padre di suo figlio Josè. In attesa di seguirlo anche durante la sua seconda esperienza come conduttore e sirettore artistico del Festival di Sanremo, Giovanna ha emozionato tutti i followers con la sua dedica d’amore.

La dedica di Giovanna Civitillo ad Amadeus: “Sei il mio regalo più grande”

E’ un amore grande quello che unisce Giovanna Civitllo e Amadeus che, dopo essersi sposati civilmente, hanno pronunciato il fatidico sì anche in chiesa. Una coppia bellissima, affiatata, unita e complice che condivide anche le scelte professionali. Giovanna, infatti, è sempre presente nelle trasmissioni che conduce Amadeus e, durante il Festival di Sanremo 2020 era seduta in prima fila con il figlio Josè.

Insieme, ora sono pronti ad affrontare l’avventura del Festival di Sanremo 2021 di cui sono stati annunciati i big in gara e, in attesa di tuffarsi nella nuova avventura professionale, dedica le suegenti parole ad Amadeus: “Come ogni Natale🎄… sei Tu il regalo mio più grande”.

Tanti i commenti di amici e fan. “Dichiarazione che piu’ di amore di così“, ha scritto Rita Dalla Chiesa. “Che belli siete, auguri“, ha scritto Monica Leofreddi. “Siete una coppia stupenda”, “Siete molto affiatati e complici. Bravi”, “Siete davvero un bell’esempio,di amore e di valori”, “Siete meravigliosi”, “Che belli. Giovanna sei una forza della natura”, “Siete amore puro”, “Belli e autentici”, scrivono i fans felici di vederli così uniti e affiatati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus tornerà in onda il 6 gennaio con lo speciale de I soliti Ignoti dedicato alla Lotteria Italia e all’estrazione dei biglietti vincenti.