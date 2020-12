Il regalo di Natale di Mara Venier ai fan: il direttore di Raiuno svela tutto

By

Mara Venier fa un regalo di Natale davvero speciale ai fans: a rivelare tutto è il direttore di Raiuno Stefano Coletta.

Mara Venier soprende i fans e fa un incredibile regalo di Natale. La conduttrice, come ha spiegato il direttore di Raiuno Stefano Coletta, potrebbe restare al timone di Domenica In. Dopo il grande successo ottenuto con le ultime edizioni del programma domenicale della Rai, la Venier sembrava pronta a lasciare la trasmissione per dedicarsi alla famiglia.

Tuttavia, negli ultimi giorni, qualcosa sarebbe cambiato. A dare un pizzico di speranza ai fan è la stessa Mara, ma anche il direttore di Raiuno che ha spiegato come, per il momento, non sappia niente di un eventuale addio della Venier.

Mara Venier resta a Domenica In? Parla il direttore di Raiuno

Mara Venier che ha risposto a Maria Teresa Ruta che sogna di prendere il suo posto, lascerà davvero la conduzione di Domenica In? In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi in coppia con l’amica Maria De Filippi, Zia Mara ha detto: “Se dovessi pensare che l’anno prossimo sto a casa sul divano a guardare la tv con Nicola, mi prende un colpo. Sono troppo abituata a lavorare”.

“Lei dice così, poi però dopo un po’ che sta col nipotino capisce che c’è anche altro, come è giusto che sia. Mara non deve smettere di fare Domenica In. Si diverte troppo“, ha aggiunto Maria De Filippi.

Oggi, a commentare le varie voci che vorrebbero Mara Venier vicino all’addio a Domenica In è il direttore di Raiuno Stefano Coletta che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato:

“Mara Venier lascia Domenica In? Non mi risulta. È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare bene tutti i registri che la tv deve veicolare. Sa essere profonda e leggera, fa commuovere riflettere e divertire. Anzi mi piacerebbe pensare Mara anche in altri progetti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Quale sarà, dunque, il futuro della Venier? Lascerà davvero la conduzione della trasmissione a cui è particolarmente legata e che ha riportato al successo? In attesa di scoprirlo, dopo un Natale ristretto in famiglia, Mara tornerà al timone di Domenica In il 27 dicembre con una nuova puntata ricca di ospiti.