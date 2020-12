Dopo un periodo di separazione, arriva un comunicato ufficiale da parte della coppia formata da Melissa Satta e Boateng: ecco cosa hanno dichiarato.

Melissa Satta e Kevin Boateng ossia l’attaccante del Monza, all’epoca in forza al Milan, e la showgirl stanno insieme dal novembre 2011, il 15 aprile 2014 è nato a Dusseldorf il loro primo figlio Maddox Prince Boateng. La coppia si era sposata nel 2016 a Porto Cervo e lasciati consensualmente nel gennaio del 2019 per poi ritornare insieme nel luglio 2019.

Quest’estate sembrava che la coppia andasse d’amore e d’accordo, con Boateng corso in Sardegna per fare una sorpresa alla moglie.

“Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore tra Kevin-Prince Boateng e Melissa Satta sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea. Diversi i tentativi fatti dal calciatore e dall’ex velina, soprattutto per l’amore che entrambi provano per il figlio Maddox, ma tra i due qualcosa si è rotto”, riportava Dagospia qualche settimana addietro. Melissa, allora, aveva rimosso il cognome Boateng dal suo account e aveva deciso di cancellare tante foto che ritraevano lei con Kevin-Prince Boateng per segnare la cesura.

L’amore per il figlio è estremamente importante per la coppia. Difatti, per preservarlo quando la crisi aveva ormai assunto proporzioni insuperabili, Melissa Satta aveva optato per il silenzio. Un silenzio che ha rotto definitivamente oggi affidando a Instagram il suo comunicato sulla separazione e sul divorzio.

Stavolta sembrerebbe tutto definitivo.

Divorzio in vista per Melissa Satta e Boateng

La coppia, Melissa Satta e Boateng hanno annunciato nella giornata di oggi la rottura ufficiale con un post instagram congiunto, abbastanza scarno ed istituzionale.

Il pensiero della coppia va comunque al figlio Maddox di 6 anni per il quale i due promettono di esserci sempre nonostante tutto. Nel dettaglio nel comunicato diffuso tramite instagram i due scrivono: