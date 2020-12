L’attrice americana compie oggi, 21 dicembre, 83 anni. Ripercorriamo i successi di Jane Fonda con particolare attenzione alla sua nuova vita da ambientalista, per la quale si è fatta arrestare più volte.

Star cinematografica, produttrice televisiva, attivista, scrittrice e testimonial di prodotti di bellezza. Newyorkese d.o.c. è stata moglie per tre volte ed è madre di Vanessa Vadim, Troy Garity e Mary Luana Williams. Jane Fonda spegne ottantatré candeline ed è piena di progetti.

Jane fonda è più attiva che mai e vuole recuperare la primogenita

Dopo aver sofferto di disordini alimentari in giovane età quando, per sua stessa ammissione, era alla ricerca della perfezione nel corpo per piacere agli altri e forse anche un po’ a se stessa. Nel 2010 è stata operata per un tumore al seno e nel 2018 per uno della pelle. L’ha rivelato durante la presentazione della quarta stagione Netflix “Grace and Frankie” dove ricopre il ruolo della protagonista. a parte ciò, è sana felice e, con il nuovo taglio di capelli, anche ringiovanita.

Ha esordito nel 1960 in “In punta di piedi” di Joshua Logan non si è più fermata. Ha vinto due Premi Oscar per le sue interpretazioni in “Una squillo per l’ispettore Klute” (1972) ed in “Tornando a casa” (1979). Tutto il successo cinematografico l’ha distratta dal suo ruolo di madre e ad oggi il rapporto che ancora non è riuscita a recuperare del tutto è quello con Vanessa (avuta dal suo primo matrimonio, quello con il regista Roger Vadim). A tal proposito ha più volte ammesso di essere stata assente con la sua unica figlia naturale e che non si arrenderà mai pur di ottenere il suo completo perdono.

La nuova vita di Jane Fonda

Per Elle U.S.A. lo scorso aprile ha rappresentato le donne in cerca di giustizia climatica e ne va orgogliosa. Ha infatti intrapreso da alcuni anni una dura lotta contro le società petrolifere ed il governo sordo alle richieste del pianeta. Nell’immagine sopra indossa una camicia bianca, per sapere come portarla guardate qui.

Vedendo ciò che fa sembra proprio voglia occupare ogni minuto di ogni giornata. Dice di aver chiuso con il sesso perché ormai ha altro a cui pensare. Lavora a volte anche come doppiatrice e si tiene in forma più o meno come faceva nelle vhs – con lezioni di aerobica – che dai primi anni Ottanta la fecero entrare nelle case di un’infinità di persone in tutto il mondo.

Essere influencer a vent’anni è un conto, ad ottanta è un po’ più complicato. Eppure Jane Fonda quando si mette in testa una cosa la fa in grande. La foto del suo arresto al Campidoglio nel novembre del 2019 è diventata virale. Da prendere come esempio per la lotta alle ingiustizie, per la salvaguardia del pianeta Terra e per la nostra libertà.

Silvia Zanchi