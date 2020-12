By

Lee idee regalo per le donne che si divertono in cucina sono spesso molto costose ma non è sempre così: il nuovo libro di ricette di Benedetta Rossi è un regalo perfetto ed economico.

Benedetta Rossi è una delle foodblogger italiane più amate e più seguite del panorama culinario. In grado di comunicare con i follower in maniera semplice, diretta e molto chiara, Benedetta Rossi è diventata una guru della cucina casalinga.

I suoi libri di ricette hanno sempre raggiunto un buon successo editoriale, grazie a ricette che richiamano le tradizioni culinarie di tutta Italia utilizzando ingredienti semplici e preparazioni poco elaborate.

Per questo motivo un libro di Benedetta Rossi è sicuramente un regalo graditissimo per tutte le appassionate di cucina, anche per coloro che magari non hanno mai sentito parlare di lei.

Idee Regalo 2020: in cucina con Benedetta Rossi e le sue ricette

L’ultimo libro di ricette di Benedetta Rossi si intitola “Insieme in cucina – Divertirsi in cucina con le ricette di Fatto in casa da Benedetta” e racchiude tutto lo spirito con cui la famosa food blogger approccia al cibo: semplicità, amore e condivisione.

In questo libro l’obiettivo di Benedetta è di proporre ricette da realizzare con gli ingredienti più comuni nelle nostre cucine, che siano in grado di far felici tutta la famiglia e, allo stesso tempo, che siano semplici e veloci da preparare.

Benedetta è infatti un’alleata preziosissima per tutti coloro che si ritrovano a dover sfamare una famiglia più o meno numerosa facendo fronte ai molti altri impegni della vita quotidiana, come la gestione dei figli, del lavoro e della casa.

Nel libro quindi compaiono moltissime ricette per i pasti quotidiani, ma viene rivolto un occhio di riguardo anche a nuovi sapori, abbinamenti originali e piatti sorprendenti da proporre, magari, in un giorno speciale in cui c’è qualcosa da festeggiare.

Particolare attenzione viene riservata anche alla presentazione dei piatti: spesso con un tocco di novità e di originalità anche un piatto comune e che prepariamo di frequente diventa un piatto speciale da ricordare per molto tempo.

Nella pagina relativa a ogni ricetta è previsto uno spazio bianco per le note, in cui appuntare le proprie osservazioni e le proprie aggiunte personali alle idee di Benedetta: a dimostrazione che una ricetta non è eterna e immutabile, ma una volta condivisa con il pubblico si presta a infinite variazioni.

Per dimostrare che davvero tutti possono cimentarsi in cucina, Benedetta Rossi ha deciso di coinvolgere nel suo progetto anche il marito Marco, che si cimenta nelle sue ormai celebri e divertenti “ricette inutili”, registrate nel libro con la stessa precisione riservata alle ricette più utili della moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Marco non è l’unico membro della famiglia di Benedetta ad aver preso parte all’ultima fatica letteraria della food blogger: il libro ha una dedica speciale per l’amatissimo cane Nuvola, purtroppo recentemente scomparso a causa dei una malattia.