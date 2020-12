Abbiamo trovato la proposta di matrimonio più bella del web

By

La proposta di matrimonio che vi stiamo per raccontare sarà la storia più bella che avrete letto oggi, pronti ad emozionarvi?

Il matrimonio è un momento bellissimo per la coppia che si impegna ad trascorrere insieme tutta la vita, lungo quel fiume che non è certo sempre calmo e tranquillo, attraversando il quale ci si impegna a raggiungere degli obiettivi comuni, come ad esempio crescere dei figli.

Sul web si trovano moltissime proposte di matrimonio originalissime, c’è chi organizza una festa a sorpresa, chi lo urla gettandosi dal paracadute, chi ha fatto apparire aerei con il messaggio insomma ognuno trova il suo metodo per urlare tutto il suo amore alla persona che sceglie come compagno di vita.

La proposta di matrimonio più romantica del web

Quando parliamo di matrimonio ci viene in mente la gioia, l’amore e ci emozioniamo. La storia che vi racconteremo oggi rientra perfettamente in questo contesto e vi farà scivolare una lacrima per l’emozione.

Volete scoprire qual è la proposta di matrimonio più dolce del web?

Qualche tempo fa, Darick Mead, un giovane papà innamoratissimo della sua compagna ha deciso di chiedere la sua mano e lo ha fatto usando il frutto del loro amore. Non c’è cosa più bella che giurare amore eterno e chiedere in moglie la propria donna con la complicità della loro bambina appena nata. Vuoi sapere come ha fatto?

Darick era da un pò che pensava a come fare la proposta alla compagna, dopo la nascita della loro piccola, la prima volta che la prese in braccio, per lui fu tutto incredibilmente chiaro. Era lei, il frutto del loro amore, il messaggero ideale per fare la proposta, così un giorno la vestì con un bellissimo body e la consegnò nelle braccia della mamma, sopra c’era scritto:

“Mamma, vuoi sposare il mio papà?”

Ovviamente questa proposta ha sciolto il cuore di questa neo mamma che ha accettato. La famigliola ha condiviso su Twitter questo bellissimo momento.

Il web ama le grandi storie d’amore e questo post è diventato virale in pochissimo tempo, se avete bisogno di una piccola ispirazione, usate questa proposta come uno spunto. Fatevi coraggio e buona fortuna.