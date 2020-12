Fiori d’arancio al Grande Fratello: “Mi sposo e non vedo l’ora”

Fiori d’arancio al Grande Fratello: dopo aver detto addio all’ex fidanzato incontrato in casa, arriva l’annuncio di matrimonio.

Fiori d’arancio per una delle concorrenti più amate della storia del Grande Fratello. Dopo aver vissuto una bellissima storia d’amore nata sotto le luci della casa di Cinecittà, l’ex gieffina ha asperto il proprio cuore con cui è pronta a convolare a nozze.

Ad annunciare la grande novità, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000 è stata la futura sposa che ha raccontato la gioia e l’emozione vissuta quando è arrivata la fatidica proposta di nozze, ma chi è l’ex gieffina che pronuncerà presto il fatidico sì?

L’ex concorrente del Grande Fratello Mary Falconieri si sposa: “Sono felice, non vedo l’ora che arrivi quel giorno”

Mary Falconieri sposerà presto il fidanzato Giuseppe Schiavello che non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora pressto uno studio notarile. La data delle nozze è già stata fissata: il matrimonio sarà celebrato l’8 luglio 2021 a Nardò, in Puglia. A Novella 2000, Mary Falconieri ha dichiarato:

“Sono felice. Non vedo l’ora che arrivi quel giorno. Anche se è un momento complicato per le varie restrizioni, stiamo organizzando tutto alla perfezione. Ho avuto la proposta di matrimonio il 20 agosto. È stato bellissimo, tutto è accaduto in Salento, location strepitosa. E lui e di un romanticismo fuori dal comune. Non immaginate la gioia che ho provato. Ci sposeremo l’8 luglio nella cattedrale di Nardò, dove sono nata”.

Giuseppe è arrivato nella vita di Mary dopo la fine della storia con Giovanni Angiolini, l’ortopedico di cui Mary si era innamorata durante la permanenza nella casa del Grande Fratello.

A Novella 2000, Mary ha anche parlato della fine della storia con Giovanni Angiolini svelando di essere scappata di casa e di non aver più avuto contatti con lui:

“Ero un po’ scettica a causa di una storia d’amore precedente che mi aveva un po’ spiazzato. Quella con Giovanni è stata una storia importante, mi ha fatto maturare. Quando ho partecipato al Gf ero ingenua, mi sono fatta trasportare dalla passione. Siamo stati insieme due anni ma poi è finita in modo strano. Più stavamo insieme, più mi rendevo conto che era una storia a senso unico. Una notte, mentre Giovanni lavorava, sono scappata di casa. Da quel momento ho perso ogni contatto con lui. Dopo un po’ è arrivato Giuseppe”.