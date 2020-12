Leggerezza e sapore viaggiano a braccetto quando usiamo le spezie in cucina. Oggi prepariamo un pranzo light a base di curcuma, molto facile

Un po’ perché fa bene alla salute, molto per il suo profumo e il suo gusto coinvolgenti. Ma da tempo la curcuma è entrata a fare parte della nostra cucina e possiamo preparare anche un menù completo. Ecco perché oggi vi proponiamo un pranzo light a base di curcuma con un primo piatto, un secondo e un contorno.

Riso basmati con mele piccanti e frutta secca

Ingredienti:

320 g di riso basmati

1 mela

70 g di frutta secca e uvetta

1 peperoncino fresco

3 cucchiaini di semi di sesamo

3 cucchiaini di semi di zucca

prezzemolo

2 cucchiaini di curcuma in polvere

30 g di crema di mandorle

sale

Cuocete il riso basmati in acqua bollente salata con due cucchiaini di curcuma Quando è cotto, scolate e lasciate raffreddare. A parte, tagliate a tocchetti la mela e marinatela per circa 15 minuti con il peperoncino fresco tritato finemente e la crema di mandorle.

Infine condite il riso basmati con la mela piccante e il mix di frutta secca e uvetta. Poi servite questo piatto profumatissimo

Pranzo light con la curcuma, secondo e contorno

Polpette in crosta di curcuma ripiene di formaggio

Ingredienti:

400 g di carne di maiale macinata)

400 g di carne di manzo (macinata)

1 uovo

10 g di parmigiano grattugiato

200 g di pangrattato

prezzemolo

100 g di scamorza tagliata a cubetti

curcuma in polvere

sale

pepe

olio di semi per friggere

Versate la carne macinata e lavoratela con il parmigiano e un po’ di pangrattato (il resto servirà per l’impanatura), un uovo, un pizzico di sale e di pepe più qualche foglia di prezzemolo tritata. Mescolate tutto e poi formate le polpette, delle dimensioni che volete. Poi inserite in ognuna qualche cubetto di scamorza e chiudetele con cura.

Passate le vostre polpette nel mix di pangrattato e curcuma creando una bella impanatura. Poi friggetele in olio di semi bollente per circa 5 minuti, girandole su tutti i lati.

Chips di cavolo nero

300 g cavolo nero

1 cucchiaino di curcuma

sale

pepe

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Pulite le foglie del cavolo nero, lavare e asciugate bene le foglie. Poi eliminate la parte centrale della foglia e spezzatele con le mani ottenendo pezzi più o meno uguali come dimensione.

Condite le foglie di cavolo nero con la curcuma, l’olio, il sale il pepe e mescolate bene.

Quindi preriscaldate il forno a 170° e intanto adagiate le foglie su una teglia ricoperta di carta forno lasciandole distanziate.



Infornate sempre a 170° per 10 minuti. Poi girate le chips e continuare la cottura ancora per 10 minuti a 120°. Girate ancora una volta e proseguite la cottura per altri 5 minuti. Pii sfornate e servite calde.