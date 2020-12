Valentina Paolillo è la fidanzata di Mario Ermito, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La dolce dedica di lui sui social.

Valentina Paolillo è la fidanzata di Mario Ermito, modello, attore e concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Lei è una bellissima make up artist e i due si sarebbero conosciuti grazie a degli amici in comune e tra loro sarebbe scattata subito la scintilla.

Sui profili social di entrambi, tuttavia, non ci sono molte informazioni e così come sono davvero rare le foto insieme. Mario Ermito si lascerà andare a racconti sulla sua vita privata durante la permanenza nella casa del Grande Fratello vip 2020?

Chi è Valentina Paolillo, fidanzata Mario Ermito

Sbirciando tra le foto pubblicate su Instagram da Mario Ermito bisogna andare indietro a maggio del 2019 per trovare la foto di coppia. Nella didascalia della foto, Mario Ermito scrive:

“Sharm el Sheikh…🐪 05.05.19/ 12.05.19🐫 Terra magica,capace di eliminare ogni pensiero negativo e di purificare l’anima. Abbiamo lasciato un pezzettino del nostro ❤ in questa bellissima terra. Il primo di una lunga serie insieme”.

A parlare della storia con Valentina, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio: “È stato un colpo di fulmine, non mi era mai capitato. Mi sembrava di conoscerla da una vita, avevamo tante cose in comune. Una di queste è la passione per gli animali: abbiamo tre cagnoline e quattro pappagalli”, ha raccontato Mario Ermito.

“Di lei mi piacciono tantissime cose. Basti pensare che mia mamma, quando l’ha conosciuta, ha detto: “Tu illumini Mario”. È vero: è una ragazza che mi dà luce, è la solarità fatta persona“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina paolillo 🌺 (@valentinapaolillo)

Recentemente, ai microfoni del settimanale Vero, ha parlato della quarantena trascorsa con Valentina. “La quarantena con Valentina è andata benissimo. Certo, durante questo lungo periodo abbiamo scoperto di avere due caratteri forti, qualche volta abbiamo discusso, ma da persone intelligenti abbiamo trovato il nostro equilibrio e abbiamo rispettato i nostri spazi”.

Durante i lunghi giorni che trascorrerà in casa, Mario Ermito, evelerà nuovi dettagli della sua storia d’amore? Lo scopriremo nei prossimi giorni.