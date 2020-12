Una bellissima cheesecake super golosa preparata da healthydory_, una preparazione semplice, studiata passo passo per un gusto unico e leggero. Questo è il dolce che ti farà letteralmente impazzire! Gli ingredienti sono facilmente reperibili e puoi sostituirli facilmente. Scopri subito la ricetta con uno dei cioccolatini più amati in assoluto.

Il dolce della domenica, una ricca colazione, un goloso spuntino, un modo semplice per una realizzazione perfetta di una variante della cheesecake light e creativa, c’è molto da scoprire sul profilo Instagram di healthydory_

La ricetta della Rocher Cheesecake perfetta, golosa e light

Ingredienti per la base (tortiera diametro 10 cm)

10 biscotti simil Oro Saiwa senza zuccheri aggiunti

5 g di olio di cocco fuso

Latte parzialmente scremato senza lattosio q.b. (o quello che preferisci)

Ingredienti per la crema

40 g di Philadelphia Light (o quella che preferisci)

130 g di yogurt greco alla vaniglia

1 uovo

5 g di cacao amaro

5 g di farina di avena aromatizzata gusto Nutchoc (oppure 1 cc di crema 100% nocciole)*

2 g di amido di mais

Dolcificante (a piacere)

Ingredienti per la ganache

20 ml di latte alla nocciola (o quello che preferisci)

15 g di cioccolato extra fondente senza zuccheri aggiunti (o 80%)

Nocciole tritate

Nocciole intere Ferrero Rocher

Preparazione

Ho sbriciolato i biscotti secchi; in una ciotola ho aggiunto il latte, l’olio di cocco sciolto e ho formato un composto sabbioso. In uno stampo a cerniera antiaderente (diametro 10 cm) ho schiacciato il composto sul fondo. Ho riposto in frigo per un’ora. Ho preparato quindi la crema. In una ciotola ho unito philadelphia, yogurt greco, cacao amaro e farina di avena aromatizzata. Ho lavorato con una frusta e ho aggiunto l’uovo e l’amido di mais. Ho mescolato nuovamente.

Ho versato il composto all’interno dello stampo, livellando leggermente la superficie. Ho cotto in forno statico preriscaldato a 160°C per 40’. Una volta cotta, ho lasciato raffreddare la cheesecake nel forno spento con lo sportello aperto. Ho preparato la ganache: ho versato il latte in un pentolino e ho aggiunto il cioccolato a tocchetti. Ho mescolato a fiamma bassa fino a quando si è completamente sciolto. Ho versato la ganache all’interno della tortiera e ho riposto nuovamente in frigorifero per 3/4 ore. Ho poi decorato con nocciole tritate, nocciole intere e Ferrero Rocher.

