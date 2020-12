Molto spesso pensiamo di aver pulito il nostro cellulare in maniera perfetta, purtroppo non è così. Pulire e disinfettare il nostro smartphone seguendo precisi step è essenziale per eliminare tutti i germi e batteri che ci sono su di esso.

Soprattutto in un periodo di piena pandemia, la fase di igiene e di pulizia di ogni cosa che ci ritroviamo a maneggiare quotidianamente, oltre al lavaggio delle mani, è molto importante. La cosa che sicuramente abbiamo di più tra le mani e il nostro cellulare. È necessario quindi disinfettare lo schermo e la parte inferiore del telefono, comprensiva di cover dopo aver ovviamente rimosso le varie custodie e protezione.

La miscela per igienizzare il cellulare

Non devi far altro che prendere un panno in microfibra, inumidirlo, grazie all’uso di uno spray fai-da-te, passarlo direttamente sul cellulare. La miscela che andrai a comporre sarà fatta di una base di alcol e acqua distillata, 70% di alcol e 30% di acqua distillata e un 50% di aceto, aggiungi poi ancora 50% di acqua distillata. Bisogna fare molta attenzione nell’evitare l’acqua del rubinetto, infatti in essa è presente molto cloro e altre sostanze che possono macchiare il cellulare. Sai perché alcune persone mettono il cellulare in frigo? La spiegazione è sorprendente.

Vediamo ora come pulire tutte le superfici del nostro cellulare, e farle asciugare con cura. Prendiamo subito un cottonfiocc imbevuto con tutte le soluzioni fai-da-te esposte precedentemente. È utilissimo pulire quindi ogni minima cavità del cellulare. Partiamo quindi dalle casse, passiamo poi alle fessurine adiacenti al caricabatterie, all’entrata delle cuffie, alla memory card se esterna, e dopo aver pulito ogni parte, grazie ad un panno in microfibra asciughiamo perfettamente. A questo punto controlliamo meticolosamente che tutti i residui di sporco siano stati eliminati.