Antonella Clerici spaventa in diretta: “Mi siedo, ho un mancamento”

Mancamento in diretta per Antonella Clerici durante il programma di Raiuno “E’ sempre mezzogiorno” dopo la notizia clamorosa.

Piccolo mancamento in diretta per Antonella Clerici che, colta dall’emozione di poter regalare una gioia ad una telespettatrice donandole un Natale un po’ più sereno, anche se particolare come lo sarà per tutti, si è dovuta sedere durante la puntata di “E’ sempre mezzogiorno”.

Da sempre molto vicina al suo pubblico, la Clerici, felicissima per la vittoria della signora Rosa di Avellino, emozionatissima, si è seduta per la vincita del montepremi da 5.650 euro in buoni spesa.

Antonella Clerici mancamento: ecco cos’è successo in diretta a “E’ sempre mezzogiorno”

Antonella Clerici ha fermato la diretta di E’ sempre mezzogiorno per esultare con la signora Rosa di Avellino che ha portato a casa 5.650 euro in buoni spesa con il gioco del bonsai. La signora, infatti, ha indovinato il numero esatto delle foglie sbancando il montepremi per la gioia della conduttrice, felice di aver regalato una cifra importante alla signora Rosa in un periodo particolare.

“Prendo l’assegno. Aspetta che mi siedo che ho un mancamento”, ha detto la conduttrice urlando dalla gioia per la signora. “Ma che bel Natale. Sai quante cose puoi comprare 5650 di buoni spesa. Non credo che tu sia obbligata a fare la spesa tutta insieme. Naturalmente ti regolerai tu e sarà il centro più vicino a te. Che bello, sono contentissima”, ha detto la conduttrice che ha regalato una piccola gioia in un periodo particolare.



La signora ha chiesto poi spiegazioni su come ritirare il premio e la Clerici ha esortato il centralino a spiegare tutto alla signora. Un momento di gioia che la Clerici ha condito con un leggero mancamento dovuto all’emozione.

“Sono così contenta di questa vincita e adesso sono altrettanto contenta perchè il numeratore di Telethon continua a salire“, ha aggiunto poi la conduttrice dopo la pubblicità.

Sarà un Natale più sereno, dunque, per la signora Rosa, ma anche per la Clerici che trascorrerà le feste con il compagno Vittorio Garrone che considera l’uomo della sua vita e che non lascerà mai. Con loro, naturalmente, ci sarà anche la figlia Maelle.