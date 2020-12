Duro colpo per Elisa Isoardi dopo Ballando con le stelle: la conduttrice resta senza amore e perde il programma tv. Ecco cos’è successo.

Elisa Isoardi resta senza programma tv e senza amore dopo Ballando con le stelle 2020. Chi si aspettava di vederla felice e innamorata accanto a Raimondo Todaro, infatti, resterà deluso perchè il ballerino avrebbe ritrovato la felicità accanto ad un’altra bellissima della televisione italiana che, ogni giorno, fa compagnia al pubblico prima di cena.

Non è un periodo semplice neanchedal punto di vista professionale perchè, stando a quanto scrive Dagospia, la Rai avrebbe deciso di non affidarle più un programma che l’avrebbe vista al timone.

Elisa Isoardi fuori dalla Rai? L’indiscrezione di Dagospia

Il ritorno in tv di Elisa Isoardi era stato fissato per gennaio quando la conduttrice, reduce dall’esperienza sulla pista di Ballando con le stelle 2020 avrebbe dovuto condurre il nuovo programma Check Up. A quanto pare, però, il ritorno della Isoardi non sarebbe così scontato. Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, infatti, la Rai avrebbe cambiato idea.

“In Rai sussurrano che la trasmissione, se mai si farà, sarà guidata da un divulgatore. Pare che la povera Elisa subisca un veto da parte dell’amministratore delegato Salini, che non ha affatto gradito il finale di Ballando con le stelle, in cui lei e Raimondo Todaro sono usciti di scena sbattendo la porta, dopo non aver certo lasciato un segno positivo nelle puntate precedenti”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.



Raimondo Todaro, addio Elisa Isoardi: spunta Sara Arfaoui, la Professoressa de L’Eredità

Anche la vita privata di Elisa Isoardi non andrebbe a gonfie vele. Durante Ballando con le stelle 2020, con Raimondo Todaro era nato un bel feeling che lasciavano pensare alla nascita di un vero sentimento d’amore. Sui social, le parole della Isoardi avevano fatto sognare i fans, ma ad oggi, pare che con Raimondo Todaro ci sia solo una bella amicizia.

Secondo il settimanale Di Più Tv, infatti, pare che Todaro abbia ritrovato l’amore accanto alla bellissima professoressa dell’Eredità, Sara Arfaoui, modella nata a Nizza da genitori tunisini.

“Con lei sono sereno”, ripete Todaro a chi gli fa notare il suo sguardo diverso, ora che il suo cuore sembra battere forte per questa ragazza, Sara”, si legge su Di Più Tv.

Ad oggi, però, sui social, non c’è alcun indizio che faccia pensare alla presenza di una donna nella vita del ballerino che trascorre il suo tempo accanto alla figlia Jasmine.