Sulla tavola il pane non può mai mancare, figuriamoci durante le festività. Che ne diresti di prendere qualche spunto, da qualche preparazioni veloci di panificati? Ecco le ricette per panificati veloci la Vigilia di Natale.

Il pane è quell’alimento che non fa solo da contorno, regala sapore, gusto, sa di famiglia, la sua croccantezza ci allieta ad ogni pasto. Non far mancare del buon pane sulla tavola è sempre l’arma giusta per fare un figurone.

Voglia di pane a Natale

Oggi vedremo insieme varie tipologie di pane, sia dolce che salato da portare in tavola alla vigilia di Natale, ma non ricette che richiedono ore ed ore, ricette velocissime, a prova di gusto! Toccheremo ricette di pane che vanno da quello in pentola, quello con il lievito istantaneo, dei grissini senza glutine prelibatissimi, ma anche delle preparazioni dolci sempre a base di pane.

Albero di Natale al formaggio, ricetta veloce con pasta sfoglia

Per la pasta sfoglia veloce con bimby o planetaria

Un modo semplice e pratico per preparare la pasta sfoglia rapidamente, gustosa, saporita ma soprattutto: fatta in casa!

Per l’albero di Natale al formaggio

Fatta la pasta sfoglia che farà da base al nostro albero possiamo iniziare a dedicarci a riempimento e struttura, ciò che ne verrà fuori sorprenderà tutti! Un albero di Natale tutto da mangiare squisito.

Briochine vortici istantanee, ricetta veloce senza lievitazione

Pensavi che esistessero solo brioche con tempi di lievitazione lunghissimi? Beh, ti sbagliavi di grosso! Dopo aver scoperto questa ricetta ti ricrederai senza dubbio e soprattutto per il sapore unico e super soffice!

Pane in pentola senza impastare

Curiosando abbiamo scovato questa arguta ricetta per preparare un pane fatto in casa semplicissimo e che non prevede la lavorazione dell’impasto. L’idea alla quale ci siamo ispirati è di cucinabotanica.com, un articolo dettagliatissimo sulla preparazione del pane senza impasto, del quale ti alleghiamo il video dimostrativo.

Plumcake salato

La ricetta del plumcake salato di zucca è semplicissima! Pochi ingredienti per un sapore unico e una morbidezza che si scioglie in bocca. Ricetta imperdibile, salva mamma, da sperimentare subito! Per la ricetta completa clicca qui!

Torta di pane veloce

Grissini integrali di riso, senza glutine, senza lievito

Cercavi qualche rapida preparazione per panificati gluten free, abbiamo selezionato questa per te! Un modo semplice e sano per servire lo snack apri cena natalizia, la famiglia ne andrà matta e gli intolleranti ancor di più.

Ora sai che è possibile preparare il pane in maniera veloce senza dover rinunciare all’autenticità e alla fragranza del pane fatto in casa!