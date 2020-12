Un impasto soffice e morbido al gusto cioccolato e nocciole, ricoperto da una golosissima glassa di cioccolato fondente e cremoso cioccolato bianco. Le baby christmas donuts sono le ciambelline facili che stavi cercando, pronte a casa tua in poco tempo e facilissime da realizzare, per non parlare poi della loro leggerezza!

Non puoi perderti la ricetta di healthydory_delle ciambelline super, perfettamente ipocaloriche per un gusto che ti sorprenderà, e potrai farle direttamente a casa tua in maniera semplicissima. Questa ricetta è una vera rivelazione. Fantastiche mini donuts in perfetto stile natalizio, scopri la raccolta di ricetta di healthydory_sul suo profilo instagram, non saprai quale scegliere!

View this post on Instagram A post shared by Ricette Light Con Gusto (@healthydory_)

La ricetta delle Baby Christmas Donuts leggere e velocissime

Le mie Baby Christmas Donuts conquisteranno proprio tutti! Te lo dico perché sono

leggere e salutari

ottime da immergere nella cioccolata calda

da assaporare davanti all’albero di Natale

da impacchettare e regalare

facilissime e velocissime!

Ingredienti

25 gr di farina di avena aromatizzata gusto Nutchoc

15 gr di farina di avena neutra

10 gr di farina di riso

5 gr di cacao amaro

100 ml di albume

40 gr di yogurt greco 0%

2 gr di lievito per dolci

*se non riuscite a reperire la farina aromatizzata potete tranquillamente utilizzare quella di avena per entrambe le quantità.

Cioccolato extra fondente senza zuccheri aggiunti q.b.

Crema proteica al cioccolato bianco o una crema pasticcera light fatta in casa!

Decorazioni natalizie

Preparazione

Ho unito albume, farine, cacao e ho mescolato bene. Ho aggiunto lo yogurt e ho mescolato nuovamente. Ho aggiunto il lievito e ho mescolato nuovamente.

Ho trasferito il composto negli stampini appositi per ciambelline. Ho cotto a vapore per 15 minuti (oppure in forno fino a doratura).

Una volta fredde, ho ricoperto le ciambelline con cioccolato extra fondente senza zuccheri aggiunti precedentemente sciolto a bagnomaria, disponendole poi in una griglia con il cioccolato rivolto verso l’alto. Ho poi decorato con crema proteica al cioccolato bianco e decorazioni natalizie.