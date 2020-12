Se stai cercando idee per la cena del sabato sera ecco le 3 ricette perfette per mettere a tavola tutta la famiglia.

È finalmente arrivato il sabato sera e l’ora di cena si avvicina, ma le idee ci mancano. Cosa possiamo cucinare per la nostra famiglia?

Ecco tre ricette perfette per una cena casalinga che metteranno d’accordo tutti i vostri commensali.

Per realizzarle non ci vorrà molto tempo. Basterà seguire qualche semplice consiglio e in poche mosse sarete tutti a tavola. Siete pronti? Partiamo!

Menù completo con 3 ricette ideali per il sabato sera

Non è facile organizzare ogni giorno i pasti della propria famiglia. Dal fare la spesa, al preparare i singoli piatti, al mettere tutti d’accordo a tavola.

Insomma, un impegno costante che ci porta via molto tempo ed energie. Ecco che allora vogliamo darti una mano in questo faticoso compito offrendoti qualche idea per una cena in famiglia perfetta per il sabato sera.

Partiamo con un primo piatto molto gustoso, le crepes ai funghi, proseguiamo con degli straccetti con rucola e pomodorini, così in un colpo solo avrete anche il contorno e terminiamo la cena con dei classici tortini al cioccolato dal cuore morbido.

Primo piatto: crepes o crespelle ai funghi

Si tratta di un primo piatto molto gustoso che piacerà a tutti. Per prepararle dovrete realizzare prima le crespelle a parte e poi farcirle con i funghi e la besciamella.

Ingredienti

Per le crespelle

450 ml di latte

200 g di farina 00

3 uova

40 g di burro fuso

pizzico di sale

Per la farcitura

besciamella (400 ml di latte, 50 g di farina 00, 40 g di burro

100 g di provola affumicata

300 g di funghi

30 g di Parmigiano

aglio

vino bianco

olio evo q.b.

Sale quanto basta

pepe q.b.

noce moscata 1 pizzico

Per la preparazione basterà seguire il video qui sotto e avrete tutti i passaggi.

Secondo piatto: straccetti rucola e pomodorini

Proseguiamo la nostra cena del sabato sera con un secondo piatto molto buono quanto semplice da preparare: gli straccetti pomodorini e rucola. In 5 minuti avrete un secondo e un contorno degni di un ristorante.

Qui sotto troverete la ricetta per prepararli in poche e semplici mosse.

Dessert: tortini al cioccolato dal cuore morbido e caldo

Alzi la mano chi non ha mai preparato i tortini al cioccolato dal cuore morbido e caldo. Un classico dolcetto ideale per completare un pasto.

In questo caso vi forniremo la ricetta per quelli con il cioccolato fondente. Per prepararli vi servirà davvero pochissimo tempo. Qui sotto vi lasciamo la lista degli ingredienti.

Ingredienti

200 g di cioccolato fondente fuso

125 g di burro fuso

120 g di zucchero

3 uova

50 g di farina

aroma a piacere: rum o vaniglia

burro q.b. per imburrare i pirottini

cacao q.b. per infarinare i pirottini

6 pirottini in alluminio

Nel video qui sotto tutti i passaggi per realizzarli.

E se questa cena, ideale per un classico sabato a sera a casa vi è piaciuta, vi lasciamo anche le ricette per prepararne una un po’ più particolare, in stile americano.