Hai voglia di una cena in stile americano? Ecco un menù completo con alcuni dei piatti della tradizione a stelle e strisce.

Chi l’ha detto che la cucina americana è soltanto hamburger, hot dog e patatine? Quello che vi proponiamo è un menù completo a stelle e strisce basato completamente sui piatti della tradizione americana.

Se hai voglia di provare una cena in pieno stile americano non dovrai far altro che leggere qui di seguito e metterti ai fornelli perché quelli che stiamo per proporti sono tutti piatti squisiti della tradizione culinaria d’oltreoceano ma estremamente facili da eseguire.

Ecco allora un menù completo dall’antipasto al dessert, passando per primo e secondo, tutto in pieno stile statunitense composto da ricette raffinate e gustose e non affatto convenzionali.

Menù completo in pieno stile stelle e strisce

Iniziamo con un antipasto tipico della tradizione a cui è stato intitolato anche un film, passando per un primo a base di patate americane, proseguendo con un secondo a base di ali di pollo, altri piatto tipico inventato nella città di Buffalo, fino a concludere con un classico dessert a base di mele: la famosa ‘Apple Pie’.

Antipasto: pomodori verdi fritti

Partiamo con una ricetta facile facile che è diventata anche il titolo di un film: “Pomodori verdi fritti alla fermata del treno”. A sua volta la pellicola è tratta dal romanzo di Fannie Flagg “Pomodori verdi fritti al caffè Whistle Stop”. Nell’ultima pagina del libro si trova proprio la ricetta dei pomodori verdi fritti.

Un piatto che affonda le sue origini nell’Alabama degli anni ’30 e grazie alla sua bontà si è tramandato fino ai giorni nostri. Questi pomodori fritti, nel sud degli Stati Uniti, venivano abbinati con una salsa a base di latte.

Prepararli è molto semplice, basterà avere dei pomodori verdi, da non confondere con quelli rossi acerbi. Il trucco affinché vengano più buoni è di tagliarli a fette abbastanza spesse per impanarli come se fossero delle cotolette. Munitevi inoltre di uova, farina, pangrattato e olio di semi per friggere. Ecco il tutorial per prepararli.

Primo piatto: vellutata di patate dolci con lollipop di pancetta croccante

Si tratta di un primo piatto considerato un comfort food, soprattutto d’inverno quando fuori fa freddo e si ha voglia di qualcosa di caldo. In questo caso ci serviranno delle patate dolci, dette anche americane. La loro particolarità sta nel fatto di avere un sapore più dolce di quelle normali.

Non dovremo far altro che preparare una vellutata e poi mettere la pancetta in forno per renderla croccante. Se vogliamo stupire i nostri commensali potremo preparare una sorta di ‘lecca lecca’ con la pancetta. Un piatto estremamente delicato e raffinato che conquisterà i palati anche più difficili. Seguite il tutorial e sarà tutto molto semplice.

Secondo piatto: ali di pollo in salsa Barbecue e miele

Questo secondo piatto tipico della tradizione d’oltreoceano che rimanda direttamente alla città di Buffalo nello stato di New York, dove trae le sue origini, è una delle ricette tipiche della cucina d’oltreoceano. Chiamate anche ‘Buffalo chicken wings’, queste ali di pollo andrebbero in realtà fritte ma per restare più leggeri vi forniamo la ricetta con la cottura in forno.

Per prepararle munitevi di 400 grammi di alette di pollo, un cucchiaio di paprika dolce, uno di aglio liofilizzato, 200 millilitri di salsa Barbecue, un cucchiaino abbondante di miele, sale, pepe e olio extravergine d’oliva quanto basta. Ed ecco il tutorial.

Dessert: Apple pie, la classica torta di mele americana

È il classico dessert americano, il dolce che abbiamo sempre visto sui fumetti, la mitica torta di Nonna Papera detta anche ‘Apple Pie’. Il dolce nazionale americano realizzato con due strati sottili di crosta di pasta brisé e all’interno un ripieno di mele a pezzi al profumo di cannella, limone e spezie.

Per realizzarla, secondo la tipica ricetta originale americana basterà seguire questo video tutorial.

E ora non ci resta che augurarvi: “Enjoy your meal!”.