Striscia la Notizia, la frase di Enzo Iacchetti lascia stupiti i telespettatori: ‘Ma si dai fatelo’. Web in rivolta

Striscia la Notizia è un TG satirico, e va bene. Ma forse a volte alcuni messaggi che passano dovrebbero essere un po’ più pesati e pensati, almeno così la pensa il web sulla puntata appena andata in onda su canale5, condotta da Enzo Iacchetti e Ezio Greggio.

Striscia la Notizia, la frase di Iacchetti sugli spostamenti da Comune a Comune indigna il web

In questi giorni c’è molta attenzione alle regole da seguire dettate dal nuovo DPCM, che vieta gli spostamenti non solo da Regione a Regione, ma anche da Comune a Comune.

Questa restrizione sta di certo mettendo in difficoltà molte famiglie che vivono a pochi metri di distanza ma ‘separati’ da una linea invisibile che si chiama ‘Comune’.

Proprio un servizio mandato in onda questa sera portava alla luce le difficoltà di questa restrizione, portando l’attenzione proprio sulle poche distanze che dividono queste famiglie che però non possono riunirsi in rispetto delle regole vigenti.

La cosa che ha fatto indignare l’opinione pubblica è una frase di Enzo Iacchetti una volta tornati in studio. Il conduttore infatti commenta così il servizio: ‘Ma si, ma voi andate a mangiare dai parenti dai su, sono 50 metri (che dividono un comune dall’altro, ndr)’.

Questa frase non è piaciuta a molti, proprio perchè se una regola deve essere rispettata, in onda su canale5 non può andare un messaggio così ‘leggero’ che permetta di non rispettare le regole che tutti, con molta fatica, stiamo rispettando. Voi? Da che parte state?