Zach e Benedetta Dolfi sono due delle persone più importanti di Filippo Nardi insieme alla madre. Zach è l’unico figlio di Filippo Nardi. Ha 18 anni ed è nato dalla storia d’amore con Benedetta Dolfi con cui, nonostante l’amore sia finito, ha mantenuto un rapporto bellissimo al punto che lei, ancora oggi, è la sua migliore amica come ha confessato lo stesso Filippo.

Pur essendo molto riservato, Nardi, su Instagram, pubblica spesso foto insieme al figlio Zach di cui ha parlato anche durante la sua esperienza come naufrago dell’Isola dei Famosi.

Zach e Benedetta Dolfi, chi sono il figlio e l'ex compagna di Filippo Nardi

Di Benedetta Dolfi si sanno pochissime cose se non che è stata la compagna di Filippo Nardi da cui ha avuto un figlio, Zach che, oggi ha 18 anni. Di lei, nel 2018, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha parlato proprio Filippo Nardi:

“La madre di mio figlio Zach è la mia migliore amica, la donna che rispetto di più oltre a mia madre. Ora Zach ha 16 anni (oggi Zach ha 18 anni ndr), abita a Firenze e io abito a 3 km da casa sua, ma quando era più piccolo ero sempre in giro per lavoro. Se lui una sera aveva bisogno di me io non c’ero. Per questo gli ho chiesto scusa, nella lettera che gli ho scritto all’isola. Con lui mi è mancata la quotidianità. Ero il babbo delle vacanze, non della quotidianità”.

Diventare e fare il padre non è stato facile per Filippo Nardi a cui è mancata la figura paterna. Il padre, infatti, è andato via quando aveva 9 anni. Dopo 40 anni di rabbia, durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, Filippo ha avuto la possibilità di perdonare il padre vivendo più serenamente anche il rapporto con il figlio Zach.

Per amore di Zach e vivere con lui la quotidianità, Filippo ha fatto qualsiasi cosa: “Mi sono trasferito vicino a lui, poco fuori Firenze. Ho venduto le cose più care che avessi e ho spiegato a mio figlio il valore del denaro. Ma ho cercato di non fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima di Star Wars rinunciai a fare la spesa, non mangiai per giorni”, raccontò all’epoca dell’Isola dei Famosi.