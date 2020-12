By

Casadilego, la giovanissima cantante che già dalle audition aveva conquistato il pubblico, trionfa nella finale di X Factor 2020.

Prima esce N.A.I.P., poi Blind e alla fine rimane solo Casadilego con i Little Pices of Marmelade.

Il tempo della sfida con i due inediti e poi è giunto il momento di proclamare il vincitore: a trionfare nella finale di X Factor 2020 è Casadilego.

Casadilego vince X Factor 2020

Aveva incantato tutti sin dalle audition, con la sua chitarra e i capelli super colorati, un po’ insicura ma a dir poco genuina e innamorata letteralmente della musica.

Casadilego sembrava da subito destinata a sbaragliare tutti in questa stagione di X Factor e così è andata: mai in ballottaggio, mai intaccata (anche da chi sul web non le ha risparmiato qualche cattiveria), giunta sparata in una finale che ha dominato.

Dal duetto con il suo giudice, Hell Raton, sulle note di Stan, passando per il madley e poi per il suo incantevole inedito, Vittoria.

Così si arriva al verdetto finale e con il fiato sospeso non si attende altro se non la busta e il verdetto letto da Alessandro Cattelan.

Come specificato dal presentatore lo stacco è minimo ma comunque a trionfare è lei, Casadilego che, data la sua giovanissima età non può rimanere sul palcoscenico popola mezzanotte e così si limita a fare un cuore con le mani insieme al suo giudice per poi concludere così la puntata.

Solitamente il vincitore può infatti ricantare il suo inedito ma non in questo caso.

Felici anche i Little Pieces of Marmelade che certo non si aspettavano di arrivare così vicini al gradino più alto del podio.

Che futuro attende però ora tutti gli artisti di X Factor? Spenti i riflettori le luci del successo continueranno a splender per loro? Difficile dirlo. Noi ci auguriamo un domani quantomai luminoso e carico di opportunità, mai come in questo caso a dir poco meritate: i talenti quest’anno erano infatti tutti a dir poco mozzafiato, portando la trasmissione a raggiugnere un livello veramente artistico.

Che cosa attendersi ora dal prossimo anno? A quanto pare non la presenza di Alessandro Cattelan, che saluta tutti e conclude qui la sua avventura dopo dieci anni di X Factor. Un nuovo capitolo dunque si aprirà e noi non vediamo l’ora di scoprilo.