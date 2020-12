Natale è ormai alle porte e quest’anno più che mai è importante restare coesi ed uniti. Scopri come evitare la crisi delle feste per questo 2020.

Quando arrivano le feste, si sa, tra regali da fare, giornate da organizzare e parenti da mettere d’accordo, la tensione regna sovrana. Così, proprio nel periodo in cui tutti sognano di rilassarsi e di essere felici, si finisce con il discutere e litigare.

Per fortuna esistono delle piccole strategie che si possono mettere in atto per evitare tutto ciò e alcune di esse, in quest’anno così particolare risulteranno più che mai utili. Scopriamo quindi come evitare la crisi di coppia durante le feste.

Coppia in crisi per le feste? Ecco come evitarlo

Stare insieme nei periodi di crisi comporta una serie di difficoltà, decisioni da prendere e tensioni che spesso è difficile evitare. Problemi che in quest’anno così particolare rischiano di diventare particolarmente difficili da affrontare.

Se fino all’anno scorso ci si poneva il problema di come festeggiare la vigilia e con quali parenti trascorrere le feste, quest’anno la posta in gioco è infatti molto più alta e prevedere un’organizzazione minuziosa e a prova di legge.

Una situazione che può risultare difficile da affrontare ma che con un po’ di impegno sarà possibile rendere il più possibile gestibile, giungendo così a trascorrere delle feste in armonia. Vediamo quindi quai sono le mosse da compiere per vivere bene il rapporto a due anche durante le feste.

Dialogare. La prima scelta da fare per vivere in armonia è quella di parlare insieme e di dialogare su tutti i tempi che al momento possono risultare difficili. Dai parenti lontani al come passare le giornate di festa, i pensieri espressi aiutano ad alleggerire la mente e a trovare più facilmente delle soluzioni. La coppia è una piccola squadra che se unita può fare tanto. Ed è solo confrontandosi con il desiderio di cooperare che si potrà ottenere qualcosa di buono. Quest’anno, quindi, invece di discutere animatamente, è meglio fare un passo indietro e cercare di prendere ogni decisione d’amore e d’accordo.

Venirsi incontro. Come ovvio che sia, le due parti di una coppia sono persone diverse e con esigenze che spesso vanno verso direzioni opposte. Ciò comporta il bisogno di trovarsi a metà strada e di capire quanto ogni singolo aspetto è importante per l’altro. Se ci si ama, l’obiettivo comune dovrebbe essere quello di sapere la propria metà felice. Cosa c’è di meglio, quindi, del venirsi incontro per far si che i desideri di entrambi vengano esauditi? Nessuno dice che sia semplice ma approcciarsi in questo modo alle varie decisioni da prendere è senza alcun dubbio più semplice rispetto al farsi la guerra.

Pensare al benessere della coppia. Spesso presi come si è tra parenti ed amici si finisce con il dimenticare che, prima di tutto, si è una coppia. E questa, diciamocelo chiaro, dovrebbe essere la priorità di entrambi. Prima di occuparvi degli altri, cercate quindi di chiedervi cosa desiderate voi come coppia e fate di tutto per ottenerlo. Trovare del tempo solo per voi, ad esempio leggendo insieme un bel libro, ed evitare ogni situazione in grado di creare disagio sarà ciò che vi aiuterà a percepire le cose in modo diverso.

Seguendo queste tre semplici mosse, vivere le feste di Natale in sintonia sarà molto più semplice e ancor prima che ve ne rendiate conto, avrete trovato un mood in linea con le feste. E questo a prescindere da cosa avrete deciso di fare. Scegliere le cose da fare insieme come una coppia invece che come due individui diversi sarà la chiave di volta delle vostre feste.