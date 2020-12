I classici giochi da fare a Natale risultano ormai noiosi e ripetitivi? Ecco qualcosa di completamente diverso che appassionerà grandi e piccini per interi pomeriggi!

Il film con Robin Williams, uscito nel 1995, è diventato uno dei classici intramontabili del cinema per ragazzi. In anni recenti, tra i 2017 e il 2018, Jumanji è ritornato sul grande schermo con un nuovo cast di attori e naturalmente una nuova ed entusiasmante serie di effetti speciali.

Il punto focale della trama, intorno a cui ruotano le storie dei vari protagonisti di tutti i film è il misterioso gioco da tavolo in grado di trasportare i giocatori in un nuovo mondo, intrappolandoli nella dimensione parallela fino a che non siano stati in grado di terminare la partita.

Il gioco oggi è disponibile su Amazon in un cofanetto di legno che riproduce nei minimi dettagli il gioco originale che si vede nel film con Robin Williams e che è entrato nell’immaginario collettivo di generazioni di ragazzi.

Le scene finali del film originali si svolgono nel corso della vigilia di Natale. Quale miglior occasione del Natale, quindi per lanciarsi in questa una nuova avventura intorno a un tavolo?

Jumanji, il più eccitante dei giochi da tavolo da fare a Natale

Il gioco da tavolo di Jumaji si basa sulle stesse regole previste dal gioco presente nel film. Si tratta di regole molto semplici: le pedine dei vari giocatori si muovono lungo un percorso di caselle tracciato su un tabellone dopo aver eseguito un lancio di dadi.

Si tratta di un gioco collaborativo, dove tutti i giocatori agiscono “contro il tabellone” e si sostengono a vicenda per raggiungere l’obiettivo comune, cioè arrivare al centro del tabellone il prima possibile.

Come in qualsiasi gioco del genere, dal gioco dell’Oca in poi, chi arriva per primo alla fine del percorso vince.

Nel film il gioco è un gioco magico, in grado di far comparire nella realtà i mostri e i nemici che corrispondono ad ogni casella del gioco. L’unico modo per liberarsi dalla magia del gioco è gridare Jumaji una volta raggiunta l’ultima casella.

La replica del gioco che si può acquistare su Amazon riproduce fedelmente tutti i dettagli del gioco che appare nel film. Lo scrigno si apre rivelando il tabellone su cui muovere le pedine.

Dopo aver tirato due dadi a otto facce il giocatore giunge su una casella, pesca una carta pericolo e utilizza uno speciale decodificatore presente nella confezione per decifrare le conseguenze della carta e capire quali simboli dovranno uscire nel corso del successivo tiro di dadi evitare i pericoli ed essere in grado di proseguire lungo il percorso.

Comincia una corsa contro il tempo da parte degli altri giocatori, che dovranno tentare di salvare il compagno in pericolo.

A quel punto la giungla comincerà a “invadere” il tabellone (posizionando sulla griglia degli appositi segnalatori che indicano i confini della giungla) e potrebbe rischiare di intrappolare i giocatori al suo interno prima che riescano a raggiungere il centro e gridare Jumanji.

Il gioco può essere giocato da un minimo di due fino a un massimo di 4 giocatori di almeno 8 anni di età.

Chedonna ha selezionato tante altre idee per il Natale 2020: puoi trovarle qui!