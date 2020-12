Natale: ecco come scegliere il regalo giusto per il partner

Sei indeciso e non sai ancora cosa regalare al tuo partner a Natale? Questa ricerca ti offre un modo infallibile per scegliere il regalo giusto.

Il Natale si avvicina e come ogni anno c’è un grande quesito che ci attanaglia: “Cosa posso regalargli per Natale?” Finalmente abbiamo la risposta giusta per te. Grazie a questo innovativo metodo il regalo dei suoi sogni è alla tua portata di mano. Scopri come renderlo felice.

Natale, il regalo giusto per lui lo trovi così

A Natale i regali sono un must, richiamano simbolicamente i doni dei Re Magi per Gesù e sono una tradizione alla quale nessuno vuole rinunciare. Fare regali è bello ma anche impegnativo, la paura di non fare un regalo gradito e deludere l’altro è tanta. Rendere felice il partner è ciò che più ci interessa. Mentre con i bambini andiamo a colpo sicuro perché i loro desideri sono tutti elencati dettagliatamente nella letterina di Babbo Natale, scegliere il regalo più adatto per la persona che ci ha rubato il cuore è ben più difficile, o almeno lo era.

Abbiamo individuato un metodo infallibile e scientificamente provato per scegliere il regalo giusto per il nostro partner.

Uno studio condotto sui regali di Natale ha elencato quali sono i regali di Natale che innalzano la frequenza cardiaca delle donne e degli uomini.

Non importa se il partner ha gia tutto e se negli anni ormai gli hai preso la qualunque, quest’anno lo/la renderai felice come mai prima d’ora. Stando al sito OnBuy.com che ha condotto uno studio su 2.538 persone: 1.254 uomini e 1.284 donne, il regalo perfetto per lui e per lei non ha più segreti.

In seno allo studio a tutti i partecipanti è stato fatto indossare un dispositivo per misurare la frequenza cardiaca e poi sono stati donati loro 15 regali appartenenti a categorie di prodotto diverse. Il risultato non ha lasciato spazio al dubbio, le persone hanno mostrato una rilevante preferenza per alcuni prodotti piuttosto che per altri.

Partendo da un valore medio di 83 Battiti, ogni regalo ha suscitato delle variazioni.

Lo studio ha concluso senza dubbio alcuno che il regalo perfetto per la donna è un gioiello o un oggetto tech, mentre agli uomini il cuore batteva forte quando sotto la carta si celava un oggetto tech o i giochi per la play.

Inoltre a rendere felici entrambi sono stati sex toys e i libri.

Ecco l’elenco dei regali preferiti dalle donne in base all’aumento del BPM

Gioielli 65%

Tech 63%

Profumo 54%

Borse/Accessori 52%

Libri 49%

rucco/Articoli da toeletta 45%

Sex Toys 43%

Abbigliamento/Accessori 36%

Piante 31%

Arredamento/Oggettistica per la casa 25%

Scarpe 19%

Giochi per il computer 14%

Alcool 11%

Attrezzature sportive 5%

Cibo/Dolci 4%

I doni preferiti dagli uomini in base all’aumento del BPM sono invece questi elencati di seguito: