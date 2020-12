Come scrivere la lettera a Babbo Natale: idee, esempi e consigli

By

È arrivato come ogni anno il momento di scrivere la lettera a Babbo Natale. Un rituale importante per i bambini di tutto il mondo. Vediamo idee, esempi e consigli.

Alzi la mano chi non ha mai scritto una lettera a Babbo Natale. Uno dei momenti più belli che precedono l’arrivo della festa più magica dell’anno.

Scrivere la letterina a Santa Claus per molti bambini rappresenta un momento carico di aspettative. Tanti infatti non chiedono solo giocattoli o oggetti materiali ma hanno anche desideri più difficile da realizzare.

E allora, se ci fossimo un po’ arrugginiti, scopriamo come scrivere una lettera a Babbo Natale così da poter aiutare i nostri bambini. Ecco alcune idee, esempi e consigli.

Perché scrivere la lettera a Babbo Natale

Scrivere la lettera a Babbo Natale è un rituale importante per ogni bambino che fa parte di tutte quelle azioni da compiere nel periodo che precede l’arrivo della festa più magica dell’anno.

Natale è la festa che infatti i bambini adorano di più proprio perché non si limita solo alla giornata del 25 dicembre, ma prevede tutta una serie di attività precedenti che affascinano e divertono i più piccoli.

Dalla preparazione dell’albero di Natale, al calendario dell’avvento, dal cucinare insieme ai genitori e ai nonni cibi natalizi. Qui ti suggeriamo come preparare gli omini di pan di zenzero insieme ai bimbi. La magia che offre il Natale è ineguagliabile rispetto a tutte le altre feste.

Tornando alla letterina, forse molti non sanno quali sono le origini di questa antica tradizione. A quanto sappiamo, come abbia avuto inizio questa pratica non è ben noto. Esiste però una curiosa leggenda che ne spiega le origini coniugando la tradizione religiosa con quella pagana.

Una bambina, nel 1200, scrisse rivolgendosi a San Nicola, il santo protettore dei bambini, una casa per giocare. Da quella iniziò una lunga serie di lettere che nel 1800 si rafforzò quando iniziarono a circolare di più grazie al rafforzamento della rete postale.

Esempio di lettera a Babbo Natale

Scrivere una lettera a Babbo Natale, se una volta poteva risultare complicato e doveva essere tutta farina del nostro sacco, oggi grazie all’aiuto di internet possiamo davvero che avere l’imbarazzo della scelta.

Navigando un po’ sulla rete potremo infatti trovare tanti modelli di letterine per Babbo Natale. Basterà un semplice click per scaricarle e stamparle.

In questo modo non vi troverete di fronte ad un foglio letteralmente bianco e potrete già avere metà del lavoro fatto. Basterà scegliere quella che più ci piace per impostazione e grafica ed il gioco è fatto.

Una volta scelto il modello di letterina che più ci piace, se i bambini sono più grandi potremmo anche coinvolgerli nella scelta, non dovremo far altro che scrivere.

Altrimenti se preferite, o se i vostri bambini hanno una particolare vena artistica prendete un foglio di carta bianca e decorate insieme o lasciate a loro libero arbitrio per disegnare sul foglio quello che più preferiscono. Una volta pronto passerete alla scrittura.

Come scrivere la lettera a Babbo Natale

Se i nostri bambini ancora non sanno scrivere dovremo partecipare alla realizzazione della lettera aiutandoli noi nella stesura, magari indirizzandoli con domande specifiche a cui loro risponderanno. In questo modo ci detteranno ciò che scrivere.

Ad esempio possiamo partire da una breve descrizione, dettata dai bimbi stessi, sul come si siano comportati nel corso dell’anno, su cosa siano stati bravi e quello su cui potrebbero migliorare.

Fatta questa premessa si passa alle richieste. Non tutti i bambini chiederanno solo giocattoli o oggetti materiali. Attenzione cari mamme e papà, perché i vostri figli potrebbero stupirvi con richieste che davvero non vi aspettereste mai.

Ad esempio tanti bimbi potrebbero desiderare che i genitori vadano d’accordo, se sono soliti litigare, piuttosto che un nonno stia bene di salute, o che presto arrivi un fratellino o una sorellina.

Insomma i bambini, per quanto piccoli, hanno già ben in mente quali sono le loro priorità. Poi ovviamente, ci sarà anche spazio per la richiesta dei giochi che più desiderano.

Se i bambini invece sono più grandi potrebbe accadere che non abbiano piacere di farci leggere quello che hanno scritto perché vogliono mantenerlo privato. In tal caso non dobbiamo insistere violando la loro privacy.

Inoltre, rammentate ai vostri piccoli che non tutti i regali che chiederà potranno essere portati da Babbo Natale, questo sarà importante ribadirlo al fine di non deludere le loro aspettative.

Dove inviare la lettera per Babbo Natale

Il villaggio di Babbo Natale si trova al Polo Nord, in Lapponia, nella città di Rovaniemi in Finlandia. Qui è sempre Natale, infatti per 12 mesi l’anno regna sempre un’atmosfera natalizia grazie alla neve, alle luci e alle decorazioni.

Non considerando che tra le attrazioni ci sono la casa di Babbo Natale e gli elfi. Per questo è una cittadina che attira ogni anno migliaia di turisti da ogni parte del mondo. E allora non resta che inviare proprio qui la nostra lettera.

Una volta terminata la stesura non dovrete far altro che metterla in busta chiusa e indirizzarla in Finlandia all’indirizzo di Babbo Natale:

Babbo Natale “Posta Centrale”,

Villaggio di Babbo Natale,FIN-96930

Circolo Polare Artico