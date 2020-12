Grave lutto per il cast di Happy Days: a 83 anni è morto Warren Berlinger: ad annunciare la sua scomparsa è stata la figlia.

Grave lutto per gli amanti delle serie tv e di Happy Days. A 83 anni è morto Warren Berlinger. Sul set di “Happy Days”, l’attore ricoprì diversi ruoli tra cui quello del Sergente Betchler.

L’attore ha lavorato anche al cinema in importanti film come “La corsa più pazza d’America”, “Eroe per caso” e “Il lungo addio”. La scomparsa dell’attore ha fatto il giro del mondo e gli appassionati delle serie tv hanno salutato l’attore sui social.

La morte di Warren Berlinger dopo quella di Tom Bosley: tanti lutti per la famiglia di Happy Days

Happy Days resta uno dei telefilm più famosi e amati in tutto il mondo. La serie tv andò in onda negli Stati Uniti d’America dal 15 gennaio 1974 al 24 settembre 1984 per poi essere trasmesso in tantissimi paesi del mondo diventando un vero e proprio fenomeno con i ragazzi che sognavano di vestire come Arthur Fonzarelli, detto “Fonzie”.

Tantissimi gli attori che hanno lavorato nella serie tv tra cui proprio Warren Berlinger che, sul set del telefilm, ha ricoperto diversi ruoli tra cui il più famoso è stato il Sergente Betchler.

La serie tv gli ha portato fortuna anche in amore facendogli incontrare l’amore della sua vita ovvero la moglie Betty Lou Keim. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la figlia Elizabeth con un comunicato diffuso su The Hollywood Reporter.

Warren Berlinger è solo l’ultimo degli attori del cast della serie tv che è scomparso. Nel corso degli anni, infatti, i fans di Happy Days hanno dovuto dire addio a diversi interpreti come Tom Bosley, papà Cunningham, Al Molinaro (Alfred “Al” Delvecchio) e Pat Morita (Matsuo “Arnold” Takahashi).

Nel 2017 è morta anche Erin Moran l’attrice che interpretava la”sottilietta” Joanie Cunningham.