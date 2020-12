Chi è Olivia Paladino, la fidanzata del premier Giuseppe Conte fotografata per la prima volta insieme a lui dal settimanale ‘Oggi’

Olivia Paladino è la compagna del Premier Giuseppe Conte. Le prime foto della coppia risalgono al 2018. E’ stato il settimanale ‘Oggi’ a pubblicae in esclusiva le foto della vacanza tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino.

Dopo due mesi di incontri notturni, depistaggi di paparazzi e fughe, spiega ‘Oggi’, per la prima volta i due sono stati ‘pizzicati’ insieme. La storia dura da ormai due anni, ma chi è Olivia Paladino?

Olivia Paladino: età, altezza e carriera di una ‘first lady’ molto riservata

Nome : Olivia Paladino

: Olivia Paladino Luogo di nascita: Roma

Roma Data di nascita: 1980

1980 Età: 40

40 Segno Zodiacale: Info non disponibile

Info non disponibile Professione : Manager del settore alberghiero

: Manager del settore alberghiero Altezza: 170 cm

170 cm Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: /

Una riservatezza sicuramente invidiabile, lontana dai riflettori, quella del premier Conte e della sua fidanzata: Matteo e Agnese Renzi in bicicletta a Forte dei Marmi sia nel 2015 che nel 2016 sembrano davvero un lontano ricordo. Ma chi è Olivia Paladino?

Sicuramente è una giovane a cui non piace apparire: non è presente sui social, è figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza di Roma, lavora nello stesso albergo di famiglia e l’unica foto reperibile online è proprio insieme al padre ed è stata pubblicata tempo fa da Dagospia. Peraltro, la foto risale addirittura al 2009.

Tra lei e il premier ci sono 15 anni di differenza, inoltre Olivia Paladino ha frequentato le migliori scuole private della Capitale e sembra sia un’affermata manager nel settore alberghiero. Giuseppe Conte ha alle spalle un matrimonio fallito con Valentina Fico, che svolge la professione di legale presso l’Avvocatura dello Stato, quindi una sua collega. I due hanno un figlio, Niccolò, che ha undici anni. L’ex suocero del premier invece è il direttore del Santa Cecilia. Di Valentina Fico sono tante le foto pubblicate sul suo account Instagram. I rapporti nella ex coppia sono ottimi, tant’è che quando scoppiò lo scandalo del curriculum “gonfiato”, la donna difese a spada tratta Giuseppe Conte, sottolineando che sarebbe stato un ottimo premier.

La polemica sull’utilizzo della scorta del Premier

Intorno alla compagna del Premier Conte è stata sollevata una polemica sull’utilizzo della scorta del Premier. A rispondere alle accuse è stato lo stesso Conte durante la conferenza per spiegare i provvedimenti adottati con il DPCM che regola le festività natalizie.

“È stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un dpcm per la chiusura dei ristoranti, è falso e diffamatorio. L’ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre. Un esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio della scorta, è completamente falso – ha spiegato in conferenza stampa il Premier – la mia compagna non ha preso l’auto di scorta, non ho mandato la scorta, la scorta era lì per me, era in attesa che scendessi. Voglio aggiungere che l’uomo della scorta che è intervenuto lo ha fatto perché c’era trambusto”.