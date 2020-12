Carolyn Smith, dopo aver ricevuto tanti messaggi, torna sui social per rassicurare tutti: “Non sono sparita, sto lavorando ad un progetto”.

Carolyn Smith, storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, è uno dei volti più popolari della televisione italiana. Il pubblico, oltre ad apprezzare il suo indiscusso talento ballerino, ama molto la sua ironia, intelliggenza e schiettezza.

Carolyn ha sempre raccontato molto di se stessa attraverso foto e video e, dopo la finale di Ballando con le stelle 2020 che ha decretato vincitore Gilles Rocca, ha raccontato ai fan di continuare comunque a lavorare.

Sempre con tanti progetti a cui lavorare, da qualche giorno, Carolyn non pubblicava post sui social. I fans, abituati alla sua assidua presenza, le hanno così inviato una serie di messaggi per avere rassicurazioni e, di fronte a tanto affetto, la Smith ha deciso di tornare sui social pubblicando un video con cui ha spiegato perchè non è molto presente sui social.

Carolyn Smith scomprsa dai social? Lei spiega il motivo con un video

Sorridente e in splendida forma, Carolin Stmih spiega il motivo della sua “sparizione” dai social rassicurando i fans che l’hanno inondata di messaggi chiedendole come sta.



Ieri è partito “Sono qui. Tanti messaggi chiedendo se sto bene! Perchè sono sparita da social. Grazie per il pensiero… sto bene ma sto lavorando tanto al mio progetto @sensualdancefit Ieri è partito #AllIWantForChristmasIsMeSDF dove ti puoi divertire con noi. Tanti premi da vincere ogni giorno.. Aperto a tutte le donne. Vai a vedere. Vi aspetto”, ha scritto Carolyn.

La Smith, dunque, è super impegnata in tanti progetti e a svelare come si svolgono le sue giornate quando non c’è Ballando con le stelle 2020 è stata proprio lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)