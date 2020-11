Scopri cosa rivelano i movimenti involontari delle tue labbra

Ogni movimento o espressione del nostro viso ha un suo significato. I movimenti involontari delle labbra, rivelano molti segreti della personalità.

Tutti usiamo le labbra involontariamente, le mordicchiamo, le storciamo e le imbronciamo, e le usiamo per fare delle smorfie. il linguaggio non verbale si avvale molto delle labbra per comunicare qualcosa. Anche se gli occhi sono i primi ad attirare la nostra attenzione e sono lo specchio dell’anima e a volte parlano da soli, le labbra non sono comunicatori meno importanti. Scopri cosa rivelano i movimenti involontari più comuni che riguardano le labbra.

Cosa comunichiamo con le labbra?

Osserva le labbra del tuo interlocutore, potrebbero essere rivelatrici ancora più delle parole, i gesti non mentono e non tradiscono mai i pensieri più profondi. Il modo di sorridere o di posizionare le labbra potrebbe palesare cosa prova davvero quella persona in quella particolare circostanza.

Ecco alcuni gesti involontari delle labbra ed il loro significato.

1- Mordersi le labbra

Il significato può variare a seconda dell’intensità con la quale si mordono le labbra.

Se le labbra si mordono con forza:

Mordersi le labbra, indica che ci si sta sforzando di stare zitti , che si vorrebbe dire qualcosa ma si evita di farlo oppure è segno di nervosismo .

, che si vorrebbe dire qualcosa ma si evita di farlo oppure è segno di . Ci si morde le labbra parlando con una persona che ci fa sentire in disagio, o che sta affrontando un argomento che si vorrebbe evitare.

o che sta affrontando un argomento che si vorrebbe evitare. Spesso quando qualcuno si morde le labbra non sta prestando attenzione a quello che dice il suo interlocutore.

Se mordiamo le labbra delicatamente:

Mordersi le labbra in maniera gentile significa percepire attrazione nell’aria. Fate attenzione a questo gesto perché potrebbe tradirvi, è quasi inevitabile non mordersi le labbra quando ci si sente attratti da qualcuno.

2- Unire le labbra

Se unisci le labbra labbra durante la conversazione, non hai una buona considerazione del tuo interlocutore, anzi provi una sorta di repulsione. Quello che dice, ma anche il suo aspetto fisico e il suo modo di essere ti sembrano inferiori paragonati a te.

3- Sorridere

Questo gesto è quello indubbiamente più comunicativo. Il sorriso è il miglior biglietto da visita, di fronte ad un sorriso le persone si pongono sempre bene.

Anche il sorriso però può avere significati diversi:

Il sorriso autentico che mostra tutti i denti , è la massima espressione della felicità, indica allegria, piacere ed accettazione. E’ il tipico sorriso che parte dagli occhi prima ancora di arrivare alla bocca, questo sorriso parte da dentro ed è impossibile simularlo. Non si può controllare e avviene a livello inconscio. Se una persona ti sorride mostrandoti tutti i denti significa che desidera impressionarti e fare in modo che tu non ti dimentichi di quell’incontro.

, è la massima espressione della felicità, indica allegria, piacere ed accettazione. E’ il tipico sorriso che parte dagli occhi prima ancora di arrivare alla bocca, questo sorriso parte da dentro ed è impossibile simularlo. Non si può controllare e avviene a livello inconscio. Se una persona ti sorride mostrandoti tutti i denti significa che desidera impressionarti e fare in modo che tu non ti dimentichi di quell’incontro. Il sorriso di circostanza, è un sorriso di cortesia. Falso e forzato, non implica la contrazione di tutti i muscoli del viso come quello precedente, tuttavia ci sono persone in grado di simularlo e farlo sembrare quasi autentico. In caso di dubbio soffermatevi sugli occhi, se ridono anche loro il sorriso è sincero.