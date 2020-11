Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, ha fatto il suo ritorno su Instagram dopo essersi cancellato a causa dei numerosi insulti ricevuti.

Iconize, dopo aver inscenato una finta aggressione omofoba, facendo credere a tutta Italia di essere stato picchiato da un branco di ragazzi soltanto perché è omosessuale, scelse di chiudere il suo profilo Instagram a causa dei troppi insulti ricevuti.

L’ex di Tommaso Zorzi, dopo essersi allontanato da mondo social, ha scelto di iniziare una terapia, rivelando ai suoi fedeli sostenitori, che non lo hanno abbandonato nemmeno dopo lo scandalo che l’ha visto protagonista, di aver iniziato a seguire una terapia presso alcuni specialisti in quanto non riusciva più a comprendere chi fosse il personaggio e chi la persona.

Ora però il peggio sembra essere passato e Marco Ferrero, questo è il suo nome all’anagrafe, è pronto a fare il suo ritorno sui social, confidando ai suoi fan di aver approfittato di questo periodo di assenza per riflettere su se stesso e sul suo percorso, arrivando alla consapevolezza che fare i video è quello che lo fa sentire bene ed è pronto a raccontare tutto il mondo che ha dentro di sé, nella speranza di uscirne migliore.

Iconize è tornato su Instagram e le sue parole hanno nettamente diviso il popolo della rete.

Iconize rompe il silenzio dopo la finta aggressione: il ritorno social

Iconize, senza troppi giri di parole, ha affermato che nei momenti difficili non ha mai trovato le parole per esprimere il mondo che ha dentro di sé. Per questo motivo ha scelto di continuare ad esprimersi attraverso la creazione di nuovi contenuti multimediali, in modo tale da poter riuscire a raccontare a suo modo tutto ciò che ha dentro.

“Nei momenti importanti non ho mai saputo cosa dire” ha rivelato l’ex di Tommaso Zorzi, che ha chiesto scusa a Barbara d’Urso per averla presa in giro. “Creare è tutto ciò che voglio fare e continuarlo a farlo” ha spiegato nel post che segna il suo ritorno sulle scene. “In questo periodo ho acceso la mia video camera ed ho iniziato a parlare da solo, provando a seguire i consigli di chi mi è stato accanto, pronto ad aiutarmi in questo difficile periodo“ ha confidato al popolo della rete.

“Ho provato a fare chiarezza dentro di me” ha subito aggiunto. “Nella speranza di poter uscire migliore da tutta questa storia“ ha concluso, ricevendo numerosi messaggi di supporto da parte di alcuni dei suoi colleghi. “Ora voglio condividere tutto questo con chi avrà voglia di ascoltarmi“ ha aggiungo.

Iconize, Marco Ferrero, è pronto a raccontare il periodo difficile che ha vissuto, ma sul web in molti non sono d’accordo con questo suo ritorno delle scene e sperano che possa tornare nell’anonimato, ma c’è anche chi ha sentito la sua mancanza e non vedeva l’ora di poterlo risentire sui social.

raga ma quand’è che qualcuno parla del surgelato? CHI È CHE ANDRA FUORI A URLARE DI ICONIZE PER FAVORE #gfvip pic.twitter.com/cgyYlf9Og0 — 36% ciccio oppins (@lessoconlapeara) November 29, 2020

Intanto, oltre ai vari commenti di chi vuole sostenerlo in questo difficile periodo e chi invece vuole che paghi per gli errori commessi, c’è chi chiede che venga raccontata ogni cosa a Tommaso Zorzi al GF Vip, ma molto probabilmente, visto che nulla ha a che fare con le dinamiche del programma, Alfonso Signorini non lo farà.