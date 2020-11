Incrocia le due mani senza pensarci e scopri cosa rivela il modo in cui tieni le dita.

Se ti dicessi ti incrociare le tue due mani lo faresti seguendo un meccanismo automatico. Questo gesto così naturale rivela molto della tua personalità. Tutti i meccanismi inconsci che si innescano nel nostro cervello e sfuggono alla ragione rivelano alcune caratteristiche della nostro modo di essere.

Come definiscono alcuni esperti in un rapporto intitolato “Il cervello e i suoi automatismi”, il subconscio è responsabile di quasi il 90% delle nostre decisioni, eppure far emergere quello che è sepolto in questa area del cervello è davvero difficile. Per interpretare il nostro subconscio possiamo avvalerci del linguaggio del corpo, in grado di rivelare una serie di informazioni utili sulla nostra personalità.

Il corpo attraverso gesti ed espressioni fa emergere il nostro “io” profondo.

Come incroci le mani?

Ed ora prova tu stesso a capire la profondità del tuo essere, incrocia le mani senza pensarci e poi osservale e nota come hai posizionato le dita. La maggiorparte delle persone incrocia le dita in uno dei modi seguenti:

1. Pollice sinistro in alto

Se questa è la tua attitudine e il pollice sinistro resta sopra, significa che sei una persona premurosa. Lungi dall’essere una persona avventata e che agisce senza pensare, rifletti molto e ti poni molte domande prima di prendere qualsiasi decisione. Quello che ti infastidisce maggiormente è sbagliare perchè non sopporti le critiche. Hai una grande dote che gioca in tuo favore ed è quella di capire bugie e tecniche manipolative. Chi ti circonda sa che può fidarsi di te, che sei fidato ed elargisci buoni consigli come un vecchio saggio.

Hai sempre una storia divertente da raccontare per allietare i tuoi amici. La tua arma più grande in assoluto è quella di attirare tutti a te emanando vibrazioni positive.

2. Entrambi i pollici allineati

Se questo è il tuo modo di incrociare le mani, sei un acuto osservatore. Sei una persona che si prefigge obiettivi e arriva sempre al traguardo. Ovviamente questo non ti esonera da periodi frenetici e stressanti. Dovresti imparare a mantenere la calma e il sangue freddo soprattutto sul lavoro dove spesso sei il responsabile di un gruppo date le tue spiccate capacità doi leadership. Dovresti riflettere prima di dire parole offensive.

3. Pollice destro in alto

Se incroci le mani e lasci il pollice destro sopra tutti significa che sei una persona molto perspicace. Cogli ogni vibrazione altrui e la mente di chi ti circonda è un libro aperto per te, capti le loro emozioni anche quando tentano di nasconderle. Grazie a questa tua abilità riesci a scegliere le personi migliori da tenere al tuo fianco. Il tuo cuore è molto grande, sei generoso e un buon ascoltatore. Hai sempre un ottimo comnsiglio per tutti. La tua forza sta nella positività, trovi sempre il lato positivo in quello che fai e accade nella tua vita. Le persone generalmente ti ammirano.

