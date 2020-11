Loredana Bertè, chi è la cantante? Età, carriera, marito, figli, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere.

Loredana Bertè è una delle più grandi artiste della musica italiana. Con la sua voce e la sua grinta, è sulla scena musicale da tantissimi anni, con una carriera straordinaria nel cassetto, ma chi è davvero Loredana Bertè? Età, carriera, marito, figli, sorelle e tutto ciò che c’è da sapere sulla grande artista.

Loredana Bertè: età, vita privata, carriera e Mia Martini

Nome d’arte: Loredana Bertè

Data di nascita: 20 settembre 1950

Età: 70 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Cantante

Luogo di nascita: Bagnara Calabra – Calabria – Italia

Altezza: 157 cm

Peso: 65 kg

Loredana Bertè è considerata la regina del rock italiano. Nasce a Bagnara Calabra il 20 Settembre 1950, da Giuseppe Radames Bertè (1921-2017), professore di latino e dalla maestra elementare Maria Salvina Dato (1925-2003). E’ la terza di quattro sorelle, Leda (1945), Domenica (1947) e Olivia (1958). Dopo la separazione dei genitori, Loredana, insieme alla madre e alle sorele si trasferisce a Roma. Nella capitale Loredana e Domenica, diventata poi famosa come Mia Martini, cominciano a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Loredana frequenta il Piper Club dove conosce tantissimi artisti tra i quali Patty Pravo e Renato Zero con cui nascerà una forte amicizia. Il successo discografico arriva nel 1975 con Sei bellissima. Da lì, la Bertè ha collezionato una serie di successi grazie a brani che hanno scritto la storia della musica italiana come: Dedicato, E la luna bussò, In alto mare, non sono una signora, Amici non ne ho, Respirare e tanti altri. Ha partecipato al Festival di Sanremo 10 volte. Quella del 2019 è così la sua undicesima partecipazione al più importante Festival della canzone italiana.

Legatissima alla sorella Mia Martini, la sua morte rappresenta una grande sofferenza per la Bertè: “Quando uno è troppo brava, tu la distruggi, dicendo che porta male. Mimì non si drogava, si faceva una canna ogni tanto, ma hanno scritto di tutto. L’hanno infamata. Ancora la ricordano male”, ha recentemente dichiarato a Domenica Live.

Loredana Bertè: marito e figli

Loredana Bertè non è attualmente sposata e non ha figli. Nel suo passato, la cantante è stata sposata con Robert Berger, figlio del miliardario Tommaso Berger, di dieci anni più giovane di lei. Dopo una cerimonia celebrata alle Isole Vergini, i due divorziano nel 1987, per inadempienza degli obblighi coniugali da parte del marito.

Mel 1988 la Bertè iincontra il tennista svedese Björn Borg, presentatole al Roland Garros del 1973 dal suo fidanzato del tempo, Adriano Panatta e con Borg inizia una relazione. I due si sposano nel 1989 e si lasciano ne 1992. nel 1991, la Bertè sta male, viene ricoverata per per collasso da stress e si riavvicina alla sorella Mia Martini con cui partecipa al Festival di Sanremo 1993.

Le violenze subite

Loredana Bertè ha vissuto sulla propria pelle la violenza fisica. A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nella puntata dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne.

“C’era questo ragazzo che mi portava le rose ogni giorno. E io, come una cretina, ci sono cascata. Una volta mi ha invitato a cena e io ho accettato. Non avrei dovuto farlo. Si è fermato in un posto isolato, vicino uno scannatoio e lì mi ha preso a botte. Sono volati calci e pugni e mi ha violentata”, ha raccontato la Bertè che è poi riuscita a raggiungere l’ospedale grazie ad un taxi.



Il rammarico è non aver denunciato: “Ho sbagliato a non andare dalla polizia. La cosa più atroce è questa: all’epoca non era il caso di farlo. Mi sono tenuto stretto quell’orribile ricordo perché non volevo che mia madre sapesse dell’accaduto. Mi sarei sentita ancora di più in colpa per tutto ciò che era accaduto”.

Loredana Bertè a The Voice senior

Loredana Bertè è tornata in tv come coach di The Voice Senior, il format dedicato agli over 60 con la passione per la musica, accanto a Clementino, Gigi D’Alessio, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Su tale esperienza, in conferenza stampa, come riporta Tv Blog, ha detto:

“Sono molto felice di partecipare, è una sfida per me, è la prima volta per me in qualcosa del genere. Tra noi coach ci sbraciamo a vicenda, per prenderci ognuno il meglio che ci offre il programma; il bello sta quando sentiamo l’urgenza di girarci per accaparrarci il talento che sentiamo. I cantanti sono fantastici, i concorrenti li chiamerò colleghi perché questo non è un talent“.