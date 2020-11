Una cena leggera ma completa, nutriente ma senza troppe calorie: è quello che permettono le melanzane con tre ricette da provare e riprovare

Per questa cena punteremo su una verdura oramai presente ogni giorno nei banchi del mercato, ottima per il suo gusto, che anche con piatti classici riesce a conquistare tutti: la melanzana. Un ortaggio con cui possiamo preparare tantissimi e buonissimi piatti e che noi oggi proporremo in queste varianti: parmigiana di melanzane in padella, cotolette di melanzane e melanzane grigliate.

Melanzane protagoniste della cena

Parmigiana di melanzane in padella

Ingredienti

3 melanzane grandi grigliate

900 ml di passata di pomodoro

1 mozzarella

provola affumicata quanto basta

parmigiano a piacere

sale e olio d’oliva a piacere

abbondante basilico fresco

Procedimento

Prendiamo le melanzane e laviamole, dopo di che tagliamole in modo sottile e grigliamole. Intanto in una pentola antiaderente con un filo di olio rosoliamo l’aglio, versiamo la salsa e prepariamo il sugo.

Foderiamo il fondo di una padella con la carta forno, aggiungiamo un pizzico di olio e un posò di sugo e facciamo il primo strato di melanzane. Procediamo con un altro strato di sugo mischiato ai formaggio. Poi facciamo un nuovo strato di ingredienti, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per 20 minuti

Cotolette di melanzane al forno

Ingredienti

350 g di melanzane

100 g di farina di ceci

150 ml di latte

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Preparazione cotolette di melanzane al forno

Per prima cosa laviamo e puliamo le melanzane mettendole anche sotto sale per togliere l’acqua e renderle meno amarognole. Prepariamo una pastella con farina di ceci e acqua in tutto 2-3 cucchiai di acqua ogni cucchiaio di farina di ceci. Questa pastella renderà morbide le nostre cotolette di melanzane. Infariniamole, poi passiamole nell’acqua e cospargiamole con il pangrattato. Disponiamole in una teglia e inforniamo dopo aver condito con due cucchiai d’olio.

Melanzane grigliate deliziose

Inghredienti:

3 melanzane

prezzemolo

2 fettine di aglio

aceto di mele

olio

sale

Come contorno possiamo tranquillamente utilizzare le melanzane grigliate, possiamo anche utilizzare le melanzane che abbiamo usato per le parmigiana in questo modo le melanzane grigliate. Saranno per noi utili sia come primo che come contorno. Possiamo emulsionarle con olio, aceto e aglio. Durano in frigorifero due-tre giorni.