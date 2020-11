Uomini e Donne Oggi: un ritorno clamoroso per Armando

Uomini e Donne oggi 26 novembre: Davide Donadei in esterna via skype con Beatrice, problemi per Gianluca e un ritorno per Armando Incarnato.

Anticipazioni succulente per la puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 26 novembre, alle 14.45 su canale 5. Nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, troveranno spazio sia i protagonisti del trono over che quelli del trono classico.

Davide Donadei farà un’esterna particolare con Beatrice, la corteggiatrice per la quale ha manifestato un fortissimo interesse sin dal primo giorno mentre Gianluca De Matteis avrà nuovi problemi con Dalila. Spazio, poi, anche ad Armando Incarnato per il quale, in studio, ci sarà un clamoroso ritorno.

Uomini e Donne oggi 26 novembre: Lucrezia torna per Armando Incarnato

Dopo lo spazio dedicato a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che hanno ricominciato a frequentarsi, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal sito Isa e chia, al centro dello studio, si accomoderà Davide Donadei che, dopo una discussione con Chiara che, non sentendosi apprezzata e voluta ha lasciato lo studio in lacrime, sarà protagonista di un’esterna particolare con Beatrice.

Quest’ultima, avendo avuto un po’ di febbre, non sarà in studio, ma farà un’esterna in collegamento via skype con il tronista pugliese, sempre più preso dalla corteggiatrice per la quale ha ammesso di avere una preferenza.

Spazio, poi, anche a Sophie Codegoni che sta conoscendo Antonio e Matteo, ma che ha anche deciso di dare una possibilità all’ultimo corteggiatore scelto dalla redazione per lei. Tra Matteo e Antonio, Sophie ha un debole per Matteo mentre con Antonio ha avuto una profonda discussione.

Marianna, infine, sta uscendo sia con Gianluca De Matteis che con Armando Incarnato. Il tronista e il cavaliere napoletano del trono over di Uomini e Donne si ritrovano così al centro di un nuovo triangolo amoroso dopo quello con Lucrezia Comanducci che tornerà in trasmissione proprio per ricominciare a frequentare Armando.

Il momento fatidico arriverà nel corso della puntata in onda oggi o lo vedremo domani durante l’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne?