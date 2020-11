Smartfarma: integratori vitaminici e postbiotici per i primi anni di vita del bambino

I primi anni di vita del bambino sono fondamentali per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema immunitario forte, in grado di garantire una protezione adeguata dagli agenti infettivi. Il microbiota infatti si forma nei primi 300-500 giorni di vita del neonato e questo è un periodo cruciale, durante il quale l’assunzione di vitamine, integratori e postbiotici può fare una grande differenza. Smartfarma, azienda leader nel settore dell’integrazione neonatale ed infantile, propone una gamma di integratori innovative in grado di offrire al bambino vitamine ed postbiotici utili per la formazione del microbiota e sistema immunitario.

Le esigenze di integrazione variano nel corso della vita di un bambino.

Integratori nei neonati e nei bambini: quali e perché sono importanti

Almeno per il primo anno di vita è consigliata dal Ministero della Salute l’assunzione giornaliera di 400 unità internazionali (UI) di vitamina D, che gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle ossa e contribuisce allo sviluppo del sistema immunitario.

Particolare attenzione va data ai bambini nati a basso peso (sotto i 2,5 kg) o prematuri (prima della 37esima settimana gestazionale), per i quali è consigliata l’assunzione di un multivitaminico completo (con vitamine del gruppo B, vitamina A, vitamina C, e anche alcuni oligominerali (come Zinco e Potassio). Inoltre, per questi bambini è fondamentale integrare il ferro.

A partire dal compimento dell’anno di vita, le indicazioni si fanno meno rigorose, perchè un’alimentazione variegata e ricca di frutta e verdura può essere fonte di vitamine. Tuttavia rimane fondamentale potenziare il supporto vitaminico nel periodo autunno / inverno, per rafforzare le difese immunitarie con la vitamina D (che non si assume con il cibo), vitamina C, vitamine del gruppo B e lo Zinco.

Postbiotici: una nuova scoperta e tanti benefici per il microbiota

I postbiotici sono la nuova frontiera nel campo degli integratori per il rafforzamento del microbiota, più comunemente chiamato flora batterica intestinale, e nascono da una ricerca tutta italiana, che è riuscita a riprodurre in laboratorio questi componenti – effetto della fermentazione dei probiotici sullo strato prebiotico.

Cosa sono in poche parole i postbiotici? Sono metaboliti che vengono prodotti dai probiotici e danno gli effetti benefici sulla flora intestinale. Non c’è più quindi bisogno di assumere batteri vivi – i probiotici – ma si possono assumere direttamente i loro eccipienti positivi: una vera svolta. I postbiotici rafforzano il microbiota senza creare irritazioni, senza l’assunzione di batteri vivi, e sono immediatamente efficaci.

Smartfarma è l’unica azienda italiana in grado di offrire integratori a base di postbiotici, completamente naturali e sicuri, appositamente pensati per i neonati ed i bambini.

Smartfarma: integratori innovativi per il sistema immunitario dei bambini

Smartfarma è un’azienda leader in Italia nel campo dell’integrazione neonatale ed infantile. Da sempre impegnata nella ricerca di prodotti che fossero in grado di garantire un adeguato sostegno allo sviluppo del sistema immunitario nei più piccoli, ha sviluppato una linea di integratori vitaminici arricchiti con postbiotici.

Smartfarma realizza tutti i suoi prodotti in Italia e li sottopone a severissimi controlli, per garantire la massima qualità e sicurezza, oltre che offrire innovazione ed efficacia.